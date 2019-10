Casi mil jóvenes canarios aspiran a seguir los pasos de Ana Guerra o Agoney en el 'casting' de Operación Triunfo

Cerca de mil canarios llegados de todas las islas, la gran mayoría jóvenes, han pasado este viernes por la audición de Operación Triunfo en Las Palmas de Gran Canaria dispuestos a seguir los pasos de Ana Guerra, Agoney y otros artistas cuya carrera despegó gracias ese programa. "Estaríamos encantados de encontrar aquí a alguno de los dieciséis participantes de esta edición", ha asegurado la directora de la audición, Noemí Galera, quien ha destacado "el talento alucinante" de los canarios, además de la "calidez" de sus voces.



La nueva entrega de OT, que comenzará a emitirse el próximo año, es la edición número 11 desde la puesta en marcha del programa, por lo que también es la undécima vez que se lleva a cabo este proceso de selección de aspirantes. Galera ha recordado el talento de otros concursantes canarios que han participado en años anteriores como Ana Guerra, Agoney, Marilia o Ramón del Castillo, quien formó parte de la Academia OT en la tercera edición y representó a España en 2004 en Eurovisión.



La organización del programa de televisión sólo ha llevado a cabo, por el momento, dos procesos de selección: el que ha tenido lugar este viernes en Las Palmas de Gran Canaria y el de Barcelona, al que asistieron casi 2.000 personas.



"Lo poco que hemos visto en Barcelona nos ha animado muchísimo", ha señalado Galera para detallar que "hay gente muy diferente que no se parece a los del año pasado ni a los del anterior y gente con mucha personalidad", además de aspirantes que "componen y cantan sus propias canciones".



Verónica González, de 21 años y natural de La Gomera, ha sido la primera en superar la primera fase del "casting" este viernes tras haberse presentado a todas las convocatorias para entrar a la Academia de OT desde que el programa regresó a la televisión en 2017.



La joven gomera ha cantado varias canciones, entre ellas "Prometo" de Pablo Alborán, que han hecho al jurado de la audición, en concreto a Noemí Galera, levantarse de su silla y estampar en su camiseta la pegatina que le permitía seguir avanzando hasta su meta: formar parte de OT 2020.



Todos los participantes en el proceso de selección de OT tienen en común “la naturalidad y el talento, además de una voz buena y personal”, ha señalado Galera tras explicar que por estas audiciones pasa un elevado número de personas pero "siempre hay alguna que se planta delante y no puedes dejar de mirarla y quieres escuchar mucho más".



El jurado de las pruebas que se desarrollarán en toda España lo componen, además de la directora de esta fase previa, Ismael Agudo, Pablo Wessling y José Marín.



El nivel de exigencia en la edición 2020 de OT "será más alto" porque es la tercera edición desde que el programa volvió en 2017 y "no se puede bajar el listón", ha adelantado Galera para explicar que "el formato del programa no va a cambiar" pero sí se aprovecharán las galas para dar a conocer más a los concursantes de forma personal. La gente "se enamora de la voz de la persona pero también se busca que se enamoren de ellos como personas", ha concluido la directora del "casting".