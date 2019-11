La vida de Fela Kuti inicia la V Muestra de Cine Casa África en el Womad de Las Palmas de Gran Canaria

La historia del músico y activista nigeriano Fela Kuti, narrada a través de una producción documental brasileña que se basa en la voz y los recuerdos de su amigo y biógrafo oficial, el afrocubano Carlos Moore, será la encargada de inaugurar la V Muestra de Cine Casa África, que se desarrollará durante el Womad como parte de la programación de la vigésimo primera edición del veterano festival en la capital grancanaria.

Meu amigo Fela (Joel Zito Araújo, 2019) es el título de esta película sobre el incomparable, histriónico, activista panafricano y genial rey del afrobeat, el nigeriano Fela Kuti, que se proyectará mañana, a las 18.00 horas en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, en un pase gratuito hasta completar aforo.

La iniciativa será presentada por Dania Dévora, directora de Womad España; Chris Smith, director de Womad Internacional; José Gilberto Moreno, director-gerente del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología; Mane Cisneros, directora del Festival de Cine Africano de Tarifa, y José Segura, director general de Casa África. El corto de animación Belly flop (Jeremy Collins, 2018) y la coproducción etíope-israelí Fig Tree (Aäläm-Wärqe Davidian, 2018) cerrarán ese ciclo el domingo, 10 de noviembre, a partir de las 17:30 horas. El ciclo cuenta con la colaboración del Womad y el museo, además del Servicio de Solidaridad del Cabildo de Gran Canaria y Cinenómada-FCAT.

Los trabajos seleccionados -tres documentales, tres cortometrajes y cuatro largometrajes de ficción- tocan temas y géneros muy diversos: Meu amigo Fela es un homenaje al rey del afrobeat; la road movie Mali Blues, de Lutz Gregor, trata sobre la riqueza musical del país y la lucha de los artistas malienses en defensa de la paz y libertad de expresión.

Por su parte, el realismo mágico y la experiencia visual nos llega con The Burial of Kojo, realizada por Blitz Bazawule (artista de hip hop más conocido como Blitz the Ambassador); la sátira sobre un programa de televisión es el eje de Kaniama Show, cortometraje realizado por el cantante congoleño Baloji; Khartoum Offside, de la cineasta sudanesa Marwa Zein, es un conmovedor y en ocasiones poético documental que retrata las heroínas que luchan por su derecho a jugar al fútbol en un país islámico y se programan, además, otras joyas cinematográficas de ficción como la mozambiqueña Mabata Bata, de Sol de Carvalho, o la ruandesa Icyasha, de Marie Clémentine Dusabejambo.

La vida del reportero polaco Ryszard Kapuscinski en formato animado que propone Another day of life (Damian Nenow y Raúl de la Fuente, 2018) se podrá ver el viernes por la mañana, a partir de las 10.30 horas, en una sesión abierta a estudiantes de secundaria.

Esta muestra de cine es un espacio abierto al público para mostrar la voz de los narradores audiovisuales de África y su diáspora, poniendo al alcance del espectador una selección de cine contemporánea y variada. Se concibe, además, como una forma de sensibilizar y educar desde el arte y la diversidad.