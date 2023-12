Abhir Hathi: “Estoy ultimando mi nuevo show, trabajando en merchandise y pensando en 2024”

Abhir Hathi es un artista, natural de Gran Canaria y de ascendencia india, que destaca por su versatilidad, creatividad y fuerza a la hora de interpretar sus canciones. Tras un largo y minucioso proceso de trabajo, Abhir lanzó el pasado mes de octubre su último disco, Brown Boy. Ahora, a las puertas del 2024, prepara Elefantes Cabalgando Tour, una gira de conciertos cargados de energía y muchas sorpresas.

Los comienzos de un artista siempre son interesantes, ya que suponen el origen de una historia. ¿Cómo comenzaste en la música? ¿Qué fue lo más complicado a la hora de iniciar tu carrera?

Empecé interesándome por la música bastante pronto. Me hice experto en piratearla y la verdad es que pasaba horas buscando en el Emule, Ares y páginas de mixtapes gringas online. De empaparme tanto, comencé a preguntarme si podría algún día escucharme a mí mismo y, de esa forma, empecé a ir a estudios con 17 años. Recuerdo pagar 30 euros por grabación, mezcla y master. Hoy en día eso es, más o menos, una hora de grabación en un estudio normalito. Escribía sobre bases de YouTube y las llevaba ensayadas para tardar lo mínimo posible y, aún así, tardaba unas tres o cuatro horas.

Lo más complicado a la hora de iniciar mi carrera fue compaginarla con mi trabajo de día. Estuve durante dos años en una empresa de contratación similar a Infojobs y la verdad es que no me gustaba nada. Lo hacía puramente por el dinero, dinero que estaba pensado para grabar y hacer vídeos. Eso fue complejo, porque no llegaba inspirado a casa, pero también me sirvió mucho para construir disciplina y valorar mi libertad ahora.

Desde hace unos años en adelante, hemos visto tu evolución como artista, algo que forma parte del proceso de crecimiento. En esta nueva etapa, proyectas una imagen de mucha hambre y ganas por mostrar tu arte. ¿Cómo ha sido tu evolución en estos años? ¿Cuáles son las características que dirías que tiene el Abhir actual?

He cambiado bastante como persona y como artista. Considero que tengo muchas inseguridades y aún así son la mitad de lo que tenía antes, pero mis ganas de intentarlo siempre han superado las inseguridades. Mi mayor miedo es llegar a los 30 o 40 y mirar atrás arrepentido, aunque cada día aprendo más y más que los 30 o los 40 no es ser mayor. Solo es ser adulto y, a veces, ni eso para algunos/as. Mis características actuales son: hedonista, inconformista y, en ocasiones, un poco sobrepensador. También, hay un toque de soberbia que antes no había.

El pasado mes de octubre lanzaste tu nuevo disco, Brown Boy, que cuenta con 17 canciones y varias colaboraciones. ¿Cómo fue el proceso de creación? ¿Cuáles fueron las principales dificultades que te encontraste a la hora de elaborar el álbum?

La verdad es que el proceso de Brown Boy ha sido brutal. Me ha encantado y, sinceramente, lo echo de menos. Ya tengo ganas de empezar otro, pero voy a darme tiempo para que vuelva bien cargado de energía nueva.

La mayor dificultad fue la incertidumbre. No saber si mi experimento personal iba a conectar con el público y si solo era especial para mí. Aunque, sinceramente, es una dificultad a la que no le tengo desprecio alguno, porque significa que estoy arriesgando. Para mí, lo complejo sería hacer lo que se espera o lo que “funciona” y sentirme deshonesto o que no hago lo que realmente quiero hacer.

Sobre los artistas que colaboran en Brown Boy, encontramos a Quevedo, Cruz Cafuné y Ébano, entre otros. Cada uno de ellos aporta su estilo al conjunto del disco. ¿Cómo decidiste cuáles iban a ser los featurings? ¿Cuáles son los puntos que más valoras en un artista a la hora de colaborar?

No lo decidí con antelación. Las colaboraciones fueron surgiendo y todas son con amigos/as. La de Ébano y la de Juicy sí las tenía más pensadas, porque me cuadraba mucho sus actitudes con el disco. Con Cruzzi, Galindo, Quevedo, Dwara y West salió la idea de colaborar en una conversación casual, pero lógicamente ya existía una afinidad previa en lo personal o musical.

Saint Lowe se montó en GC-1, pero se podía haber unido a cualquier otro tema porque todos los produce él. Lo que más valoro es sentirles únicos como artistas. Únicos y valientes. También, es importante que me caigan bien en lo personal.

Ha pasado poco más de un mes desde el lanzamiento de Brown Boy y ya ha sobrepasado los 10 millones de escuchas en Spotify. ¿Cómo has notado la acogida del público? ¿Sientes que es tu mejor trabajo hasta la fecha?

La verdad es que no me puedo quejar de nada, estoy muy agradecido con el público y hago por hacerles saber que lo estoy. No sabía qué esperar y ha superado mis expectativas (al menos en octubre y noviembre fue así). La gira está teniendo muy buena acogida y, también, están llamando de otros espacios y circuitos para participar. Eso me alegra mucho. Ahora mismo, diría que sí es mi mejor trabajo porque es el más honesto, pero creo que eso está para que lo decida la gente.

En Brown Boy, Saint Lowe y tú conforman un perfecto dúo y logran una gran simbiosis. ¿Cómo se dio esta unión? ¿Cómo valoras la figura del productor a la hora de crear un proyecto musical tan grande como, por ejemplo, Brown Boy?

La figura del productor a la hora de crear un sonido nuevo es más importante que la de cualquier otra figura. En Brown Boy, Saint es quien más se preocupó por los detalles. No digo que yo no lo sea, porque me considero bastante detallista, pero lo de Saint es otra cosa. Nunca daba canciones por terminadas, le tenía que convencer yo, porque siempre sentía que podían ir un paso más lejos. No ha sido solo inconformista, sino también paciente.

Fuimos muchas veces al estudio sin sacar resultados, ni positivos ni negativos. Sin conseguir resultado alguno. Pero no pasaba nada, hay días en altas y días en baja y los días en baja definen a la gente trabajadora y la ética de trabajo. Estoy muy agradecido con él y he comunicado el disco como si fuera de ambos, porque lo es.

En enero de este próximo año, 2024, vas a comenzar la gira de tu nuevo disco bajo el nombre de Elefantes Cabalgando Tour. En este sentido, ¿qué pueden esperar de ti tus fans en los conciertos? ¿Cómo dirías que es para ti un buen show? ¿Alguna manía o peculiaridad que tengas a la hora de actuar?

No puedo describirlo, pero puedo decirte que sudo lo mismo en una sesión de musculación que en un ensayo general. La energía va a estar muy arriba, habrán muchas sorpresas, edits de temas antiguos que no pueden faltar y momentos que solamente pasarán en esta gira.

Para mí el buen show te manda para casa en un estado totalmente distinto a como llegaste al concierto, sea de la forma que sea, pero te debe hacer sentir emociones fuertes.

Por otro lado, no tengo manías notables antes de cantar. Me pongo nervioso y me gusta estar distraído. No bebo una gota de alcohol, ni fumo ni de una shisha. Estoy muy concentrado en que las letras me vengan solas y que no tenga ni que hacer memoria.

Con el disco ya publicado y con una gira a la vuelta de la esquina. ¿Consideras que estás en tu mejor momento a nivel artístico? ¿Cómo te encuentras y cómo afrontas el 2024?

Me encuentro muy bien. Agradecido, en paz y pleno. Estoy ultimando mi nuevo show, trabajando en merchandise y pensando en 2024. No sé exactamente lo que voy a traer el próximo año, pero es una novedad para mí darme tiempo para flotar en medio, porque antes sentía que no podía, que tenía que estar haciendo ruido. Ahora siento que no, que los tiempos los marco yo y que toca sentir paz mental entre todo el bullicio que trae una industria como esta para pensar con claridad y volver con algo que me vuelva a poner los pelos de punta.