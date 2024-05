Yolanda Díaz apoya a los trabajadores de Saint Gobain en Asturias con la empresa vetando su entrada a la fábrica

Con las puertas de la fábrica cerradas por orden de la dirección de la multinacional, Yolanda Díaz se ha reunido esta mañana con los trabajadores y trabajadoras de Sekurit, la factoría de de Saint Gobain, en Avilés. La vicepresidenta del Gobierno ha mostrado su apoyo, sin paliativos, a los trabajadores que “están siendo agitados por un proceso colectivo de extinción de sus puestos”, también a sus familias, a los puestos indirectos y a todo el concejo de Avilés, afectado por esta situación.

Díaz ha señalado que Sekurit se encuentra ante un proceso de deslocalización de la producción en toda regla, en el que Saint Gobain está “enfrentando a trabajadores contra trabajadores”, haciendo competir a los operarios de Avilés con trabajadores de Rumanía y Marruecos, con salarios y condiciones más desfavorables que “aquí en España no tenemos”, ha remarcado.

Asimismo ha hecho hincapié en que desde el Ministerio de Trabajo no comparten la decisión de la empresa, pero tampoco las razones que esgrimen para justificar el expediente de regulación, “porque no son reales”. En este sentido ha explicado que, a día de hoy, en España hay normas laborales que permiten a las empresas que pasan dificultades no hacer lo que está haciendo Saint Gobain.

Nueva ley para evitar deslocalizaciones

Yolanda Díaz ha anunciado también la presentación de una ley para evitar deslocalizaciones como la que pretende llevar a cabo la multinacional francesa en Avilés porque, tras visitar varias veces Asturias y otras zonas del país, ha podido constatar que en España “somos víctimas de deslocalizaciones porque la ley lo permite”. Por ello ha confiado en que esta ley cuente con el apoyo del parlamento y pueda salir adelante.

Díaz ha aprovechado para recordar que en julio del año pasado, justo antes de las elecciones generales, se modificó la normativa exigida para la presentación de expedientes de regulación de empleo, de manera que las autorizaciones exigidas se han endurecido, dependiendo desde entonces de la Inspección de Trabajo y no supeditado, por tanto, a los cambios de gobierno.

Por último, la vicepresidenta ha lamentado no tener competencias en este asunto y ha trasladado todo el apoyo de su ministerio al Principado, con cuyo presidente ha anunciado que se reunirá, porque “si sumamos podemos pararlo”, ha asegurado.

El eurodiputado asturiano Jonás Fernández dio a conocer este martes, a través de una nota de prensa, que la multinacional francesa Saint Gobain ha recibido casi de dos millones de euros en ayudas procedentes de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), en los últimos diez años, para su planta en Avilés. Se trata de ayudas por valor de 1,7 millones de euros para el periodo 2014-2020 y de, al menos, 140.000 euros durante la implementación del actual presupuesto europeo 2021-2027.

En este sentido, la Ministra de Trabajo y Economía Social ha manifestado que ya ha dado instrucción para que Saint Gobain devuelva todas las ayudas y subvenciones recibidas, algo que tras el cambio de normativa ya puede hacerse.

La multinacional francesa Saint Gobain anunció a principios del mes de abril que cerraba su línea de parabrisas llamada Sekurit ubicada en Avilés, con el despido de su plantilla, integrada por 160 trabajadores. El ERE inicial planteado contemplaba la extinción de 125 puestos y para el resto de trabajadores medidas de incentivación como prejubilaciones o incluso traslados. El cierre afecta además a casi 200 puestos de trabajo indirectos de empresas auxiliares, según calculan fuentes sindicales.