Catalá vuelve a eludir una condena a los tuits de tinte racista de la concejala de Vox y pide esperar a la resolución de la Fiscalía

“Ustedes ya saben que yo pertenezco al PP y evidentemente no somos los mismos partidos, tenemos cuestiones diferentes, tenemos una alianza de Gobierno centrada básicamente en la gestión de la ciudad y por lo tanto no tenemos por qué compartir métodos, prácticas ni formas de ver la política”.

La alcaldesa de València, María José Catalá, se ha pronunciado en estos términos preguntada este miércoles sobre si se siente cómoda compartiendo equipo de Gobierno con la edil de Vox Cecilia Herrero, a quien la Fiscalía ha abierto diligencias de investigación por un presunto delito de odio tras la veintena de tuits aportados por Compromís tales como “No son migrantes ni inmigrantes; son invasores”.

Catalá, como en otras ocasiones en las que ha sido preguntada por este asunto, ha vuelto a evitar una condena explícita a los mensajes vertidos en la red social X por la concejala de extrema derecha y se ha justificado en una moción genérica aprobada en el pasado pleno con los votos del PP y de Vox por la cual se condenaba “cualquier tipo y expresión de racismo”, sin hacer alusión a los mensajes de Herrero.

La primera edil ha pedido esperar a la resolución de Fiscalía sobre la edil de Vox Cecilia Herrero para ver si deriva las diligencias de investigación penal abiertas por sus mensajes en redes sociales a un juzgado en forma de denuncia o archiva el procedimiento.

“Máximo respeto a la actividad del fiscal y a los tiempos que marcan estos procedimientos”, ha señalado Catalá al ser preguntada por la apertura de la investigación de Fiscalía a Herrero por la publicación de tuits “racistas” denunciados por Compromís.

En esta línea y preguntada por las peticiones de cese de Compromís y el PSPV ha abogado por “esperar los tiempos de la Fiscalía para tomar decisiones” y no “precipitarse” porque “ya tenemos experiencias que mandan prudencia”, ha dicho y, preguntada por su ha tenido ocasión de hablar con Herrero, se ha limitado a decir: “Hablo mucho con mi equipo de gobierno”.

La alcaldesa ha subrayado que esta es una fase en la que “durante un plazo de máximo seis meses el fiscal hará la investigación oportuna y determinará si se judicializa o se archiva” y ha señalado que “lo que tenemos que hacer es respetar la acción del fiscal, en este caso, esperar a que ese proceso termine y ver si al final esto deriva en una denuncia al juzgado o o directamente se procede al archivo”.

“Tanta reconquista para acabar pagándoles la invasión a los moros”; “Asco. Son salvajes. Fuera África de la Europa civilizada” o “No son migrantes ni inmigrantes; son Invasores” son solo algunos ejemplos de los mensajes que ha publicado Herrero desde el año 2020 y que investiga la Fiscalía. El último ejemplo fue el publicado el pasado 19 de abril contra el ex diputado de Podemos en Madrid Serigne Mbayé, quien compartió en X una serie de vídeos racistas, xenófobos y ofensivos de Daniel Esteve, el mediático líder de Desokupa, en el que él se preguntaba. “¿No parece que le falta algo o solo me lo parece a mí?”. Herrero contestó: “Sí. Falta que te vuelvas a tu país”.

PSPV y Compromís piden el cese inmediato de Herrero

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, ha celebrado esta mañana que la Fiscalía haya abierto una investigación por delitos de odio a la concejala que forma parte del gobierno de Catalá, la señora Herrero, por sus manifestaciones abiertamente racistas en redes sociales como X.

Robles ha interpelado directamente a la señora Catalá, y le ha preguntado “cómo sigue manteniendo esta persona dentro del Gobierno” y cómo la señora Catalá, “dos semanas después, ni siquiera ha sido capaz de condenar las expresiones que hace esta señora de manera pública”. Para la portavoz valencianista “es muy peligroso que concejalas del Ayuntamiento de València hagan afirmaciones que inciten al odio, porque eso después genera agresiones en la calle que estamos viendo que están aumentando últimamente. No vamos a dejar que las personas que ostentan cargos en instituciones públicas expandan discursos contra las persones por su color de piel, por sus ideas políticas o por su orientación sexual, y que la alcaldesa no haga nada”.

El concejal del Grupo Municipal Socialista Borja Sanjuán ha advertido de que María José Catalá tiene que cesar inmediatamente a la concejala de VOX a la que la Fiscalía de Delitos de Odio y contra la Discriminación ha abierto una investigación por difundir mensajes racistas. “Es absolutamente vergonzoso València tenga en su gobierno a una persona racista y orgullosa de serlo por culpa de la debilidad de María José Catalá que tiene miedo a perder cuatro votos de la extrema derecha”, ha afirmado ante los medios de comunicación.

Sajuán ha recordado que los socialistas llevaron al pleno los tuits racistas de la concejala de Vox para que fueran reprobados pero “Catalá perdió la oportunidad de hacerlo”. “Ante nuestra incredulidad no fue capaz de reprocharle su actitud. No solamente no fue capaz de echarla del gobierno sino que ni siquiera fue capaz de condenar esas manifestaciones que incluían comentarios como ‘somos negros ya podemos robar’ o calificaba cualquier tipo de inmigración como ‘invasión’”, ha relatado.