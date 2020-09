Jacobino, la esencia del hip hop canario ‘artesano’

Jacob Gómez Delgado (1985), alias Jacobino, ha pasado de grabar “rap artesano” en maquetas sobre casetes usados a dirigir sus propios vídeos, siempre con la colaboración de amigos, nunca solo. Referente del hip hop canario junto a otros nombres como 2d2, One Stigmah, Anise of Monkey, Aliados Kon la Rima o Incondicionales, presenta su último trabajo, Sky is the limit, una colaboración, pandemia mediante, con el grupo de Burgos Rutty, Robert del Pyro y Dj Kaef, producida por el sevillano Depravado.

“Un comentario que me gusta y me suelen decir es: sigues haciendo lo tuyo y mejorándolo. No he perdido mi esencia”, comenta este grancanario, que reúne en su cuenta de Youtube, con apenas un año de vida, una buena muestra de su trabajo más reciente.

Formado en el sector de la metalurgia, se vio abocado a buscarse la vida cuando estalló la crisis de 2008. Desde entonces, trabaja como dependiente en una cadena de alimentación y continúa sus estudios. Lo cierto es que no le interesa volver a actuar. No al menos en los ambientes de humo y manos en el aire en los que el hip hop canario se hacía notar en la calle, con festivales de arte urbano dominados por la cultura del graffiti, el skate, breakdance o las batallas de gallos.

“Estábamos en todos lados, fue una época de tocar mucho. Actuamos en salas como el Charleston Café, que ya no existe, o la sala Moma”, rememora Jacobino, que recuerda con cariño los conciertos en Tenerife y Fuerteventura. “Fue muy importante para nosotros darnos cuenta de que se nos escuchaba en otros sitios”, describe. Muchos fueron los que empezaron a grabar voz e instrumentales en los estudios caseros de los bloques de Jinámar. Años de auge del rap isleño con nombres como 2d2, One Stigmah, Anise of Monkey, Hades, Mito, Matika, Aliados Kon la Rima o Incondicionales entre otros isleños.

Pero su ausencia de los escenarios no le aleja de la música, y de realizarse a nivel personal a través de ella. Jacob nunca se ha planteado dejar en barbecho a Jacobino. Sin embargo, es algo que puede ocurrir: “La inspiración puede dejarte de lado durante mucho tiempo. Antes tenía la capacidad de hacer música en cualquier estado de ánimo, ahora mismo escribo a través de la inspiración que me causan momentos jodidos de la vida”.

Este 2020, Jacobino ha sacado canciones como Hasta siempre o Sana, producidas por Lativo y con la colaboración de la también grancanaria Mística Hill. Se plantea ahora dirigir los videoclips, grabados por Alfonso Caballero, integrándose más en el proceso creativo sin necesidad de aparecer tanto.

"Yo lo veo todo más sencillo ahora. Antes nos currábamos los trabajos muchísimo y en un año salían 16 o 17 canciones en maquetas. Ahora la cosa funciona soltando singles y videoclips”, señala el artista, que vivió una fiebre creativa y productiva durante el confinamiento de la que aún quedan trabajos por publicar.

Jacob sacó a los 17 años su primera canción. “Grabar era pura artesanía con los casetes y más adelante con la PlayStation y el ordenador. Siempre me he juntado con gente para hacer música”, se refiere Jacob a productores y DJ que le acompañan y han acompañado como Lativo, J-Ocean, Saot ST o Mito, en estudios como Marea Isleña, Wildtrack Studio o los caseros, entre los que se encuentran Pepino o Anaconda Records.

La evolución de sus letras y de su música va ligada, explica, al proceso de madurez de cualquier persona. Ahora se escucha en aquellos inicios de los 2000 y ve muchas cosas a mejorar. Actualmente trata de cuidar mucho cada detalle: “Hacerlo con la calma y llegar al punto en el que te digas: Está redonda. También en la manera de cantarlo. El sentimiento en cada frase. Transmitir lo que estás diciendo”.

“El ego desapareció hace muchos años”, prosigue, a la vez que sonríe, sentado en un banco frente al edificio de la Pantera Rosa, en la Feria del Atlántico.

“Ahora, quien realmente me conoce, familia, pareja y demás, me dicen: 'Se te nota en los ojos que has hecho música'. Porque me salva, me ayuda mucho”, explica. Este mes de septiembre Jacobino ha parido junto a Rutty, Rober del Pyro y DJ Kaef la canción Sky is the Limit, producida por Depravado. Hip hop de Gran Canaria, Sevilla y Burgos, con un videoclip en el que aparecen imágenes de barriadas de Las Palmas de Gran Canaria entre otros entornos de la ciudad.

La familia es lo más importante en la vida de Jacob Gómez Delgado. “Nosotros somos cinco, tres hombres y dos mujeres. Un hermano falleció hace unos años y a principios de este año falleció mi hermana. La nombro en mis canciones. De hecho, el tema con Mística Hill es un homenaje a ella”, describe el artista.

Jacob critica la tendencia individualista actual derivada del capitalismo, en la que los lazos familiares son cada vez más difusos. “Le pregunto a colegas por sus hermanos y me dicen cosas como que no saben, que hace dos meses que no le ve o que nunca respondió a su Whatsapp. “Y me resulta muy raro. Yo no puedo estar dos días sin saber nada de un hermano. Y ahora con los grupos de Whatsapp el 'buenos días' no falla'”, revela. Para él, la respuesta automática si le escribe un hermano es: “qué necesitas, cuándo nos vemos”.