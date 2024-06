Marcos Dosantos, autor de ‘La mujer volcán, regresa a la Casa-Museo Pérez Galdós para hablar de literatura y desarraigo

Marcos Dosantos (Puerto de la Cruz, 1991) es un joven tinerfeño, politólogo y escritor en busca de voz propia que conoció en su etapa universitaria a la política y activista trans Carla Antonelli, en uno de los momentos de inflexión de la reivindicación definitiva de los derechos de identidad de género. Una década después, ambos han escrito a cuatro manos La mujer volcán, la biografía de la vida comprometida y militante de esta canaria que llegó a Madrid como artista y acabó en primera línea política y de la defensa de los derechos trans. Antes de finalizar la exitosa gira de este libro, editado por Plaza & Janés, en la Feria del Libro de Madrid, aterriza de nuevo en la Casa-Museo Pérez Galdós, como ya hizo en abril con Antonelli, para hablar sobre La pluma de ida y vuelta: literatura y desarraigo.

La charla, incluida en el ciclo ‘Escritores en la Casa-Museo’, se celebra el día 4 de junio, a las 19:00 horas, con entrada libre y gratuita. El título de su charla en la Casa-Museo Pérez Galdós es La pluma de ida y vuelta: literatura y desarraigo. Como escritor canario, pero con una trayectoria desarrollada en gran parte en el extranjero, el joven autor dará a conocer sus puntos cardinales con respecto a los conceptos de identidad y territorio. “Pese a ser politólogo y contar en mi vida con muchos ejemplos de militancia, y marcar una posición, ahora, en el ámbito de la literatura, como escritor, me interesan mucho más las preguntas que las respuestas, las contradiccciones y las oportunidades que generan que las afirmaciones absolutas”, adelanta el autor de ‘La mujer volcán’.

En el momento vital y artístico que vive, la identidad y el territorio “son puntos de pulso, de conflicto, de contradicción. Y, por lo tanto, una oportunidad enorme para hacer muchísimas preguntas. Precisamente, estamos ahora en un contexto en el que la identidad y el territorio están muy en la conversación, generando posturas cada vez más fuertes, en un amplio espectro”, asegura Dosantos.

En busca de una voz propia

Como escritor, su debut literario fue con Cuadernos del Subtrópico Norte (Drago, 2022), un collage de relatos cortos, versos, e incluso un atisbo troceado de novela, que se entremezclan en un texto cuyo único hilo conductor es la isla. La experimentación es el vehículo con el que Marcos Dosantos busca su voz dentro de la literatura, desde la consideración de ser una ‘isla’ propia en el panorama literario actual. “Es un primer libro, un cuaderno. No me encasillo aún en sitio concreto. El libro me permitió experimentar con géneros y estilos y también con mi relación con la identidad y el territorio”.

Es su segunda visita a la Casa-Museo Pérez Galdós, tras la multitudinaria presentación en abril del libro de memorias de Carla Antonelli, ‘La mujer volcán’. Una colaboración que ha cambiado su vida. La publicación del proyecto en una editorial de primera fila -Plaza & Janés- y el éxito publicitario de ‘La mujer volcán’ ha hecho que la vida de Marcos Dosantos de un monumental giro de guion. “Carla es una figura mediática que arrastra multitudes. La gente la quiere mucho y la quiere escuchar y consolidar su historia. Su vida es una odisea, pero también nos felicitan sobre la forma en la que está escrito el libro. Y eso a mí, como artista, me ha puesto en la escena literaria”.

Sin embargo, la vorágine de esta gira, que terminará en la Feria del Libro de Madrid, será “mi último acto en España”. Dosantos da una nueva vuelta de tuerca y regresa a Argentina, donde ya residió durante un tiempo, para terminar su próxima novela.

Trayectoria de Marcos Dosantos

Marcos Dosantos (Puerto de la Cruz, Tenerife, 1991) es politólogo y escritor. Graduado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y especializado en liderazgo político y social por la Universidad Carlos III, recibió su formación literaria en el Hotel Kafka y en la Escuela de Escritores de Madrid. En 2022, publicó su obra debut, Cuadernos del Subtrópico Norte (Ediciones El Drago). Actualmente es profesor de Relato Breve en la Escuela Literaria de Antonia Molinero. Su segundo libro, ‘La mujer volcán’ (Plaza & Janés, 2024) es la biografía de la política y activista LGTBI Carla Antonelli.