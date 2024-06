Mousikê despide el curso escolar con tres masterclasses a cargo de Virxilio Da Silva

Mousikê despide el curso escolar con tres masterclasses a cargo del guitarrista Virxilio Da Silva, los próximos 27, 28, 28 de junio en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria, el Auditorio San Isidro SIEC de Granadilla de Abona de Tenerife y en la Sala de Cámara del Teatro Leal de La Laguna, respectivamente.

Con la máxima de “la libertad más allá de su clasificación en un género determinado”, Virxilio Da Silva cuenta con más de 40 referencias discográficas editadas entre colaboraciones para otros artistas y sus propios proyectos. Así, a lo largo de su trayectoria ha tocado y grabado con músicos de renombre internacional como Walter Smith III, Jonathan Blake, Marcus Gilmore, Ambrose Akinmusire, Myron Walden, Abe Rábade, Paco Charlín, Román Filiú, Perico Sambeat, John Clayton o Darren Barrett, entre muchos otros.

Actualmente lidera la banda de jazz-rock JUZZ, en activo desde 2018, fecha de lanzamiento de su primer disco homónimo. También colidera otros proyectos de naturaleza muy diversa entre los que destacan Loiros, Fuzzo, Steel Sheep o The Manueles.

En lo que a su formación se refiere, Virxilio Da Silva inició sus estudios de Jazz en 2001 en el Seminario Permanente de Jazz de Pontevedra. En 2010 se licencia en Jazz por la ESMAE (Porto, Portugal), y obtiene en 2015 el título de Máster por el Conservatorium van Amsterdam (Holanda). Además, cuenta con diversos reconocimientos, como el Premio Concerto Autor SGAE con S.O.S. Trío (2005), el 1º Premio de Grupos de las Escuelas de Jazz de Portugal (Lisboa, 2008), el 2º Premio del Concurso Internacional de Grupos de Jazz en el XXXII Festival de Jazz de Getxo (2010) con el Javier “GDjazz” Pereiro Quartet, el Premio al mejor solista en los Keep an Eye International Jazz Awards 2015 del Conservatorium van Amsterdam, y dos Premios Martín Códax de la Música en 2014 y 2016 con Mónica de Nut y la banda de rock Foxy Freire, respectivamente.

Ahora, el también profesor de guitarra eléctrica, compartirá sus conocimientos en estas tres masterclasses tituladas «Descifrando la guitarra» estructuradas en dos grandes bloques. Comenzará con una breve introducción teórica en la que, en sus propias palabras, «exploraremos y debatiremos sobre los diferentes retos que debemos afrontar como guitarristas: ¿Qué practicar? Nuestras prioridades: repertorio, adquisición del lenguaje, (jazz, blues rock…), mediante la transcripción y sonido, además de la visualización del mástil (arpegios, escalas, acordes…)». La segunda parte de sus masterclasses estará enfocada en la práctica instrumental en conjunto con los asistentes (dúos, tríos, etc.); «trataremos de identificar problemas específicos y dudas del alumnado. No es obligatorio que el alumnado toque; los que no quieran participar activamente con su instrumento lo harán igualmente a través del debate que se propiciará en todo momento durante la masterclass».

Programación para las dos islas (entrada libre hasta completar aforos):

- Jueves 27, 17:00 a 19:00 horas, en Gran Canaria. En el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria. En colaboración con Teatro Guiniguada, Gobierno de Canarias.

- Viernes 28, 19:00 a 21:00 horas, en Tenerife. En el Auditorio San Isidro SIEC de Granadilla de Abona. En colaboración con Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Granadilla de Abona.

- Sábado 29, 11:00 a 13:00 horas, en Tenerife. En la Sala de Cámara del Teatro Leal de La Laguna. En colaboración con Cultura del Ayuntamiento de La Laguna.

Masterclasses Mousikê

Las masterclasses son una producción de Mousikê que desde el año 2010 viene desarrollando, de forma ininterrumpida, numerosas acciones dedicadas a la enseñanza y la práctica musical que, comenzando su actividad en La Laguna, actualmente consigue trasladar dichas acciones al resto del Archipiélago con su proyecto Entre Islas. La consolidación de su acción pedagógica también ha sido reconocida internacionalmente cuando, hace ya más cuatro años, entra a formar parte de la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Música, ALAEMUS, además de otras incursiones en países como Estados Unidos, Italia, Brasil, Colombia, Chile o Japón en donde, también, Mousikê ha dado buena cuenta de la música que se viene realizando en Canarias a través de su proyecto TIEMPO (Trabajo de Investigación y Evolución de las Músicas Populares).

Debido a la necesidad implícita en el arte y en la formación en general de ampliar conocimientos continuamente, la Asociación Mousikê busca alternativas a las limitaciones de nuestra insularidad. Con absoluta confianza en el gremio musical canario actual, además de acciones locales, Mousikê se adentra en un movimiento social y global encontrando en las redes sociales el instrumento perfecto para ello. Tal es así que solo su canal de YouTube cuenta con más de 14.800 suscriptores en el mundo y aglutina más de 1.100.000 visualizaciones con más de 200.000 horas de visualización en las más de doscientas cincuenta masterclasses íntegras y gratuitas impartidas por artistas de trayectoria local, nacional e internacional que han venido desarrollándose en estos catorce años y que, a día de hoy, continúan disponibles en el mencionado canal.

Estas masterclasses cuentan con la colaboración de Teatro Guiniguada, Gobierno de Canarias, Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Organismo Autónomo de Actividades Musicales del Ayuntamiento de La Laguna (OAAM), dependiente de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna, y de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Granadilla de Abona.