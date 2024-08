“Prefiero poner un tapón que hacer un mate”

El pívot puertoriqueño George Conditt IV ha reconocido este viernes durante su presentación como nuevo jugador del Dreamland Gran Canaria que prefiere “poner un tapón que hacer un mate”, por lo que buscará potenciar el juego defensivo durante su etapa en el equipo canario.

Conditt ha dicho a los medios de comunicación que, nada más aterrizar en Gran Canaria, el entrenador amarillo, el esloveno Jaka Lakovic, le pidió “ser una presencia importante en defensa, hablar en defensa”, y que eso le agrada puesto que siempre va a preferir “poner un tapón que hacer un mate”, por lo que está conforme con lo que le ha pedido su nuevo técnico.

No obstante, también ha reconocido que este año buscará mejorar su tiro exterior para que sea “más fiable” porque, aunque considera que puede tirar bien, sí que es este uno de los aspectos que quiere implementar.

“Me describiría como un jugador que siempre tiene el ataque en el punto de mira, juego muy bien con los bases que pasan primero y me encuentran en el pick and roll. Soy capaz de tomar buenas decisiones en ese momento del ataque. Me gusta comprender cómo juegan mis compañeros”, ha explicado el nuevo pívot del Gran Canaria para después añadir que está deseando “crear esa química” con todo el equipo.

A uno de sus nuevos compañeros ya le conoce de una etapa anterior, el escolta Joe Thomasson, y ha señalado que, gracias a eso, sabe “qué es lo que va a hacer en todo momento”.

Respecto a otro de sus compañeros, el también recién llegado Mike Tobey, con quien se disputará el puesto de pívot, ha expresado que es “un gran tío” y que espera “mejorar con su experiencia” y aprender de él esta temporada.

Sobre el estilo de juego de las competiciones europeas, George Conditt IV ha recordado que ya tuvo la oportunidad de disputar un año en Grecia y que ahí aprendió cómo se jugaba en el viejo continente, admitiendo que el baloncesto FIBA le gusta más que la NBA porque “se mueve mucho más la bola y el hombre alto tiene más posibilidad de involucrarse en el equipo”.

“En la NBA juegan los mejores jugadores del mundo y es increíble, pero yo prefiero jugar en FIBA. Estoy muy feliz de estar aquí”, ha señalado a preguntas de los medios. Si bien, no ha escondido que, si en el futuro le llega una llamada desde la NBA, “la tomará” porque sigue siendo “un sueño” para él.

Eso sí, ha asegurado que está “concentrado en hacer las cosas” que tiene que hacer en la isla y desea “formar parte de un equipo con una cultura de victorias y una tradición tan rica como la que tiene Gran Canaria”.