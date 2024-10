Más de 52.000 horas extra no pagadas a la semana en Canarias: las empresas se ahorran 53 millones

Unas 8.200 personas asalariadas en Canarias trabajan horas extra no pagadas. Es la conclusión de un informe del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) que alerta de que las empresas en las islas se ahorran con ello 53 millones. En total, se trabajan 52.000 horas extras no pagadas a la semana.

El sindicato destaca que cada persona explotada con horas extras no pagadas realiza 6,3 horas no pagadas a la semana de media, con un coste laboral no pagado de 123 euros a la semana de media y 6.407 euros al año. Además, los sectores con mayor volumen de horas extra no pagadas son hostelería, industria y comercio, según CCOO, que ha replicado el Informe del sindicato a nivel Confederal El abuso de las horas extra no pagadas en España con datos para Canarias.

“Las horas extras trabajadas, pero no pagadas por la parte empleadora, siguen siendo un abuso habitual al que se somete a cientos de miles de trabajadores/as. Es una forma de explotación laboral que lleva presente décadas y que no se ha logrado reducir sensiblemente en los últimos años, a pesar de la aprobación de normativa específica como el registro obligatorio de la jornada de trabajo”, concluye el sindicato.

En el documento se detalla que en Canarias hay 21 mil trabajadores y trabajadoras asalariadas que realizan horas extra a la semana (el 2,4% de la población asalariada). De estas personas, el 40% (8.200l) ha trabajado horas extras en la semana por las que no ha recibido contraprestación en forma de salario o descanso.

“Semanalmente se trabajan 156,3 mil horas extras en Canarias. De esas horas, el 33% no se cotizan y no se pagan ni se compensan con descanso. Es decir, cada semana de media se trabajan 52 mil horas que los empleadores no pagan, pero se benefician y apropian de ese trabajo”, apunta el documento.

Para el sindicato, el volumen de horas extra trabajadas equivaldría a crear 3.900 empleos a jornada completa, 1.300 de los cuales corresponden a las horas extra no pagadas. “Las horas de trabajo no son pagadas, pero los empleadores se apropian íntegramente del valor añadido obtenido de ellas, engordando sus beneficios a costa de la sobre explotación de la población asalariada. Además, causan un grave perjuicio tanto a la población asalariada explotada como al conjunto de la sociedad a través de unos menores ingresos públicos (cotizaciones, IRPF e impuestos al consumo vinculados a los salarios no pagados)”, incide CCOO.

La Hostelería concentra el mayor número de horas extra no pagadas con 17.600 y 1.800 asalariados afectados. Le sigue Industria con 11.400 horas extra no pagadas y 1.800 asalariados o Comercio, con 10.700 oras extra no pagadas y 1.200 asalariados.

El mantra del absentismo

En Canarias se ha instaurado en el debate social la palabra “absentismo”, en relación a las personas que faltan a su puesto de trabajo. Se trata de una cuestión en la que insiste la patronal, que liga este discurso a la productividad empresarial. CCOO impulsaba a principios de año una campaña para tratar de desmentir este discurso en la que insiste en otras cuestiones que sí que atañen a la productividad canaria como el “factor región”, la organización en el trabajo, la negociación colectiva, así comolas dificultades para la conciliación o la especialización de la economía canaria en el turismo.

CCOO publicó en enero un informe en el que señala que “el debate acerca de la productividad y el absentismo laboral en Canarias requiere de un análisis más profundo que identifique factores explicativos y sus causas, y reparta la responsabilidad que los agentes sociales y la administración pública tienen al respecto”.

El informe del sindicato remarca que si se tienen en cuenta otro tipo de actividades, los niveles de productividad en las islas son muy superiores a la registrada por el conjunto nacional. CCOO recuerda que la principal persona perjudicada ante las bajas por incapacidad temporal es el propio trabajador o trabajadora: por el deterioro de su estado de salud y por la disminución retributiva, siendo además Canarias la comunidad con peores salarios.

Un nuevo observatorio contra la economía sumergida

Este informe fue llevado este miércoles al Parlamento de Canarias por el diputado socialista Gustavo Sanatana, que recordó que CCOO calcula que en las islas hay 52.000 horas extra trabajadas y no cobradas cada semana. También mencionó un informe de la Universidad de Murcia, que señala que Canarias tiene la mayor tasa economía sumergida y cuantifica en 8.500 millones anuales el peso de dicha economía sumergida en el archipiélago. “Si lo comparamos con los presupuestos de la comunidad autónoma, ¿cuál es el peso de la economía sumergida en Canarias?”

Santana llevó esos datos al Parlamento para defender una proposición de creación de un observatorio para luchar contra la economía sumergida y el fraude labora, que fue aprobado por mayoría de grupos parlamentarios. “La propia inspección de trabajo ya nos indicaba en el año 2023 algunos datos que son relevantes recordar. La inspección de trabajo, solo de las actuaciones que tuvo, se afloraron 4.447 empleos solo en el año 2023, empleos que no estaban dados de alta. El número de contraros temporales transformados a jornada completa fue de 3.346 y las ampliaciones de jornada parcial a jornada completa fueron 1.663”, apuntó.

Por ello, animó a buscar elementos que ayuden a indentificar dónde se está dando y de qué manera el fraude laboral y poder instar a que de una manera planificada podamos ir aflorando estas cuestiones que afectan a los trabajadores“, insistió Santana.