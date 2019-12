El PP denuncia que el Cabildo de Fuerteventura deja el 72% del presupuesto sin ejecutar

El PP ha denunciado este martes que el 72% del presupuesto del Cabildo de Fuerteventura está sin ejecutar, pues de 159.666.196 euros se dejan sin gastar 115.216.126 euros.



En un comunicado, los populares han manifestado que la liquidación del presupuesto de 2019 de la máxima institución insular "es una falta de respeto a los majoreros que cada día se levantan a trabajar y pagan sus impuestos para tener servicios y que las administraciones funcionen con la gestión de los políticos a los que han votado”.



El capítulo de inversiones, de obras para los municipios, para residencias sociosanitarias, deportes y carreteras, de 61.066.233,49 euros, sólo se han gastado 7.842.642,67 euros, es decir, que se han dejado de invertir 53.225.590 euros, agrega la nota.



“Se pusieron en modo electoral, con fotos de obras que no ejecutaron, y se olvidaron de las verdaderas necesidades de las personas que vivimos en Fuerteventura", ha manifestado el portavoz del PP, Claudio Gutiérrez.



Los populares han criticado la falta de talante del grupo de gobierno, conformado por PSOE, Podemos y NC- AMF, por facilitar a la oposición el acceso al presupuesto el jueves a las 14.00 horas y exigir que el lunes a las 13.00 horas expirara el periodo de enmiendas.



"Tres días para estudiar un documento que tiene más de 1.500 páginas y compartir con el resto de municipios sus necesidades", ha explicado Gutiérrez, quien ha lamentado que los que "venían a hacer las cosas diferentes no sólo no han presentado un presupuesto continuista, sino que emplean las mismas mañas que sus antecesores en el cargo".



El PP ha resaltado que el Cabildo de Fuerteventura incumple el periodo medio de pago a proveedores y que, según los datos difundidos por el Ministerio de Hacienda el pasado mes de septiembre, es la segunda institución peor pagadora de España, superada sólo por el Cabildo de El Hierro. "Más de 68 días tiene que esperar una pequeña empresa o un autónomo para cobrar del Cabildo de Fuerteventura", ha denunciado Claudio Gutiérrez.