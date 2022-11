Juan José Martínez, Stadtrat von Santa Cruz de Tenerife: “Der Schlüssel ist die Entwicklung des Netzwerks von Unternehmern und Startups”

Juan José Martínez, Stadtrat für Finanzen, Vermögen, Sozialpolitik und Wohnungswesen der Stadtverwaltung von Santa Cruz de Tenerife, beschreibt die Fortschritte bei der Digitalisierung innerhalb der Stadtverwaltung: “Der Einsatz von Instrumenten wie Videokonferenzen ist inzwischen weit verbreitet. Wir haben große Anstrengungen unternommen, um diese Arbeitsplätze zu Hause einzurichten”, und versichern, dass “praktisch alle, die aufgrund ihrer Funktion ihre Aufgaben aus der Ferne wahrnehmen können, dies auch getan haben, und das ist in der Tat ein Trend, der sich fortsetzen wird”.

Die Pandemie brachte einen Fortschritt in der Digitalisierung mit sich, aber der Stadtrat versichert, dass man gelernt habe, dass “auch nicht alle Telearbeit gut ist, so wie wir gelernt haben, dass nicht alles persönlich seine Vorteile hat. Santa Cruz de Tenerife war eine der ersten Gemeinden, die die elektronische Unterschrift eingeführt hat, und jetzt ist die elektronische Akte auf alle Bereiche der Stadtverwaltung ausgedehnt, es gibt keine physische Unterschrift und keine physische Akte mehr”.

Mit Blick auf die Zukunft wird die Digitalisierung daher weiterhin eine sehr wichtige Rolle spielen. Öffentliche Mittel und Investitionen müssen zufriedenstellend verwaltet werden, aber, wie Juan José Martínez sagt, “Vorsicht ist ein Wert und wir müssen mit bewährten Technologien vorankommen. In diesem Jahr haben wir den QR-Code eingeführt, so dass die Einwohner direkt ihre Zahlungskarte erhalten können. Wir prüfen auch die Möglichkeit, Steuerzahlungen über Bizum vorzunehmen. Und all diese Formeln, die, natürlich online, diese Beziehung zwischen dem Steuerzahler und der Verwaltung ermöglichen und die Zahlungsmodalitäten erleichtern”.

Coworking Spaces und neue Sektoren

“Auf den Kanarischen Inseln haben wir die Möglichkeit, alles zu überwachen, was über unsere Häfen und Flughäfen hereinkommt, was uns eine Menge Informationen und Daten liefert. Dies ist die Wirtschaft, die die acht Inseln des Archipels ausmacht. Der Schlüssel ist, dass wir diese Geschäftsstruktur von Unternehmern und Start-ups entwickeln”, sagte der Stadtrat. “Ich bin davon überzeugt, dass die Zukunft der Kanarischen Inseln zwangsläufig davon abhängt, ob es uns gelingt, ein ausreichendes Geschäfts-, Berufs- und Unternehmergefüge zu entwickeln und die erforderliche kritische Masse an Neugründungen zu erreichen”.

Der Stadtrat für Finanzen, Vermögen, Sozialpolitik und Wohnungswesen der Stadtverwaltung von Santa Cruz de Tenerife versichert, dass die Digitalisierung eine erleichternde und begleitende Rolle spielt. “Die großen Konzerne oder Unternehmen auf den Kanarischen Inseln verfügen über die nötige Transformationskapazität, um nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ zu wachsen, mit einer größeren Wissenskomponente und einem höheren Mehrwert, der sich aus den neuen Technologien ergibt”.

Der Stadtrat unterstreicht, dass es absolut wichtig ist, Programme zu fördern, die Coworking Spaces ermöglichen. “Wir wollen zum Beispiel ein einzigartiges Gebäude im Viertel Barranco de Santos fertig stellen. Wir reagieren auf ”eine Nachfrage, die in der Stadt seit einigen Jahren besteht, wir haben Aktionen in aufstrebenden Sektoren durchgeführt, die sehr erfolgreich waren, und wir wollen ein wettbewerbsfähiges Gebiet auf globaler Ebene schaffen, in Sektoren wie der audiovisuellen Animation und der Entwicklung des eSports, zwei Komponenten, die in Santa Cruz de Tenerife und auf den Kanarischen Inseln eine wichtige Rolle spielen“.

Juan José Martínez bekräftigt, dass “wir sehen wollen, wie wir genügend Raum zur Verfügung stellen können, um als Labor, Inkubator und Beschleuniger für all diese Arten von Initiativen zu dienen, weil wir verstehen, dass dies absolut grundlegend ist, um die zukünftige Entwicklung der Kanarischen Inseln sicherzustellen”.

Startups im Bereich Bauen und Wohnen

Um eine effiziente Entwicklung des Startup-Ökosystems im Wohnungssektor zu ermöglichen, nennt Juan José Martínez als Beispiel die Maßnahmen, die bei der Entwicklung der 115 Wohnungen in La Candelaria durchgeführt wurden. “Es ist das erste Gebäude der öffentlichen Initiative, das ein Energiezertifikat hat, was eine Zusammenarbeit mit der Baufirma vieler kleiner Unternehmen bedeutet, wodurch eine Zusammenarbeit nicht nur mit ihnen, sondern auch mit den verschiedenen laufenden europäischen Projekten entsteht.

Juan José Martínez zufolge werden “auf den Kanarischen Inseln nie zuvor erreichte Energieeffizienzniveaus erreicht, um eine Finanzierung für den Wohnungsbau zu erhalten”. Er betont jedoch auch, dass dafür “die Bedingung erfüllt werden muss, dass die Effizienzniveaus erreicht werden, die wir nie zuvor in Betracht gezogen haben”. Diese Projekte bringen mehr Nutzen, da ein Bedarf entsteht, insbesondere “um mit vielen kleinen Unternehmen oder Start-ups in Kontakt zu treten, die den Bau- und Materialsektor in diesem Sinne weiterentwickeln oder die bereits über Lösungen verfügen, die in kleinem Maßstab funktionieren und die wir in kommunale Projekte einbeziehen”.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana