Rosario Gañán, Generaldirektor für Berufsbildung der Kanarischen Regierung: “Was das Unternehmertum verhindert, sind die eigenen Ängste”

Rosario Gañán Pérez ist Generaldirektor für Berufsbildung und Erwachsenenbildung in der Regierung der Kanarischen Inseln. Sie hat einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften von der Universität Las Palmas de Gran Canaria. Seit 1985 ist sie Berufsbeamtin im Korps der Technischen Lehrer für Berufsbildung, wo sie als Spezialistin für kaufmännische Prozesse und als Leiterin der Ergänzenden Dienste für das Bildungswesen sowie in der Generaldirektion für Bildungsplanung, Innovation und Förderung tätig war.

Frage: Das nächste Jahr wird wichtig sein, weil dann das Startup-Gesetz in Kraft treten wird [das am 3. November, also nach diesem Interview, vom Kongress verabschiedet wurde]. Es sind Mittel zur Förderung dieser Art von Unternehmertum vorgesehen, und es gibt einige Maßnahmen, aber lassen Sie uns zunächst mit den Unterrichtsräumen für Unternehmertum beginnen. Was denken Sie über die Erfahrungen mit Unterrichtsräumen für Unternehmertum in Berufsbildungszentren (VET)?

Rosario Pérez. Wir haben in zwei Schuljahren 47 Klassenzimmer eingerichtet, und im nächsten Jahr werden es 27 weitere sein. In der Berufsausbildung haben wir das Modul “Business and Entrepreneurship” und auch in den Zyklen “Verwaltung und Management” und “Handel und Marketing”, in denen wir uns mit dem Thema Unternehmertum befassen, und das hat uns geholfen, die unternehmerische Kultur, die wir in der Berufsausbildung und unter den Lehrkräften immer gefördert haben, zu stärken und zu erhalten. Diese Klassenzimmer für Unternehmertum sind kein physischer Raum, sondern stellen die Umsetzung von Maßnahmen zur Durchführung von Projekten für Unternehmertum, insbesondere für Existenzgründungen, dar. Und es sind nicht nur die Klassenzimmer, die den Teil verstärken, an dem bereits gearbeitet wurde, sondern wir schulen und aktualisieren auch die Lehrer, damit sie wissen, wie sie mit den Schülern arbeiten und diese Kultur auf einfachere Weise vermitteln können.

Im Gegenteil, wir haben in dieser Hinsicht ein Problem, denn der Anteil der Menschen, die Unternehmer sind, ist sehr gering. Deshalb ist es wichtig, die Sicherheit des Einzelnen, der Person zu fördern, denn was einen davon abhält, ein Unternehmen zu gründen, sind die eigenen Ängste, und die gilt es zu vermeiden. Wir konzentrieren uns auf junge Menschen, denn junge Menschen haben die Chance, im Leben Fehler zu machen, Fehler zu machen, wieder auf die Beine zu kommen, weil sie ihr Leben noch vor sich haben. Die Entwicklung der Fähigkeiten jedes Einzelnen ist von grundlegender Bedeutung, um die Ziele zu erreichen, und das ist alles, woran wir als Gesellschaft interessiert sind.

F. Die Lehrkräfte selbst sind ausgebildet und haben eine Karriere entwickelt, um Ausbildungsinhalte zu vermitteln, aber sie haben keine Erfahrung in der Welt des Unternehmertums, und das ist eine Herausforderung. Ich weiß nicht, ob die Fortbildung von Lehrern in Bezug auf unternehmerische Grundkenntnisse in die Fortbildung von Lehrern einbezogen ist. Haben Sie eine Fortbildungsmaßnahme geplant?

R.P. Wir verlassen uns auf die Koordinatoren der Berufsfamilien. Daraus ergibt sich der Bedarf an Schulungen, und wir versuchen, alle diese Arten von Schulungen anzubieten. Dies ist eine der Aufgaben der Koordinatoren der Berufsfamilien, wenn sie sich mit den entsprechenden Lehrkräften treffen. Im letzten Jahr wurden jedoch mehr als 400 Lehrer im Bereich des Unternehmertums geschult. Darüber hinaus arbeiten wir eng mit verschiedenen Einrichtungen und Organisationen zusammen, die uns auch bei der Betreuung der Studenten, der Ausarbeitung von Projekten und sogar bei deren Entwicklung helfen. Es gibt Unternehmen, die die Projekte unserer Schülerinnen und Schüler auf den Weg gebracht haben, und das ist das Wichtigste. Ich denke, die Berufsschullehrer wissen, dass die Zukunft unserer Gesellschaft von uns abhängt. Was wir für sie tun, sowohl positiv als auch negativ, wird ihr persönliches Leben und die Gesellschaft im Allgemeinen beeinflussen. Unsere Schülerinnen und Schüler sollen über die Mittel und Wege verfügen, sich selbst zu versorgen und unabhängig zu sein. Das ist wichtiger als all das Wissen, das wir ihnen vermitteln wollen.

F. Erhalten Sie vom Bildungsministerium Leitlinien zur Förderung von Unternehmensgründungen?

R.P. Nein, aber es hat auch keine Treffen mit dem Ministerium gegeben. Neulich ging es um die Berufsberatung, die ein grundlegender Aspekt ist, der berücksichtigt werden muss, und zwar von einem recht niedrigen Niveau aus und nicht in letzter Minute, wenn die Jungen und Mädchen nicht wissen, wohin sie gehen sollen. Ich denke, wir beginnen, in diese Richtung zu arbeiten. Die Generaldirektion misst der Berufsberatung eine große Bedeutung bei. Was die Berufsberater anbelangt, so haben wir nur wenige, da wir nur 14 integrierte Berufsbildungszentren haben, aber sie arbeiten in einem Netzwerk mit den Beratern der übrigen Bildungszentren.

F. Ich sehe nicht, dass es eine Entwicklung gegeben hat, aber ich denke, das wird nächstes Jahr der Fall sein, wenn das Gesetz über Existenzgründungen in Kraft tritt.

R.P.: Ja, natürlich. Ich freue mich auch auf die Entwicklung des Grundgesetzes über die Organisation der Berufsausbildung, das einen Abschnitt zum Unternehmertum enthält. Ich hoffe, dass wir mit dieser Entwicklung in der Lage sein werden, uns zu konzentrieren, konkreter zu werden und in einer sich verändernden Welt flexibel zu sein. Es ist logisch, dass dem Unternehmertum in der Berufsausbildung ein eigenes Kapitel gewidmet wird und dass die Berufsberatung elementar sein sollte.

F. Erzählen Sie mir von diesen Berufsberatern, an welchem Punkt greifen sie ein?

R.P. Das sind Lehrer, die wir in den integrierten Zentren haben und die die Schüler bei der Wahl der für ihre Ausbildung am besten geeigneten Studiengänge beraten. Vom ersten Jahr der ESO an sollten sie sich der Erwartungen der Berufswelt bewusst sein, denn oft wissen diese Kinder bereits, was sie werden wollen. Eines der Ziele dieser professionellen Orientierungsgespräche ist es, Ihre Reiseroute à la carte zu gestalten. Unternehmerische Fähigkeiten können meiner Meinung nach erlernt werden. Es wird Menschen geben, denen das mehr oder weniger schwer fällt, aber ich denke, wir alle haben die Fähigkeit, unternehmerisch zu handeln, daran müssen wir arbeiten. Warum ist es in dieser Gesellschaft besser, wenn man als Beamter angestellt wird? Unternehmertum bereichert die Menschen.

F. Sehen Sie die Möglichkeit, dieses Corporate-Venture-Programm im Rahmen der beruflichen Bildung zu entwickeln?

R.P. Ja, wir haben Unternehmen, die vor allem in die Umsetzung dieses Plans als Institution investieren. Wir haben Zentren mit Projekten auf nationaler Ebene, an denen Unternehmen beteiligt sind, die bei der Durchführung dieser Projekte helfen. Ich weiß zum Beispiel, dass eine solche Aktion im Süden der Insel Fuerteventura durchgeführt wurde. Wichtig ist, dass es unter den Projekten, die sie entwickeln, einige gibt, die sehr gut sind und sogar Studenten haben, die sie durchgeführt haben, und diese sollten eher ein Schaufenster sein, damit Unternehmen ermutigt werden, in diese Art von Projekten zu investieren. Es gibt einen Aspekt, der fehlt, und das ist, dass unsere Unternehmen auch die Kultur haben, dass ihre Investitionen in die Berufsausbildung von grundlegender Bedeutung sind, weil sie ihnen helfen werden, wettbewerbsfähiger zu sein.

P. Vielleicht haben Sie schon gehört, dass Mercadona und Juan Roig in Valencia einen Inkubator namens Lanzadera betreiben, in dem sie mehr als 1.000 Start-ups gegründet haben. Das bedeutet, dass Roig sich entschieden hat, nicht nur das fortzusetzen, was er in der Agrar- und Ernährungswirtschaft und im Vertrieb zu tun weiß, sondern einen Weg zu wählen, bei dem er einen Anteil an diesen Neugründungen hat und somit in alle Tätigkeitsbereiche eintritt. Mercadona hat sich in allen denkbaren Bereichen engagiert: Gesundheit, Tourismus, Bildung....

R.P. Wir haben hauptsächlich kleine Unternehmen und auch Einzelunternehmer. In diesen Unternehmen gibt es keine Innovationsabteilung, aber unsere Studenten können den Unternehmern helfen, Ausbildung und Wissen in diesen Bereichen zu erhalten.

F. Denn im Rahmen dieser Ausbildung wurden sie in das digitale Zeitalter hineingeboren. Sie sind sehr vertraut mit sozialen Netzwerken und den darauf basierenden Monetarisierungs- und Geschäftsmodellen und wissen, wie man über Mobiltelefone lebt, Produkte und Dienstleistungen kauft und erwirbt.

R.P. Ich sehe, wie meine 18 Monate alte Enkelin mit dem Mobiltelefon umgeht, und ich finde es erstaunlich. Und die Kinder, die den Kurs besuchen, beherrschen ihn, das ist großartig.

F. Sie sind reine Digital Natives. Dies ist ein Beitrag, den sie für ein kanarisches Unternehmen leisten können, das noch nicht digital ausgerichtet ist. Um auf das traditionelle Unternehmertum und die Klassenzimmer für Unternehmertum zurückzukommen: Wir haben die Fortschritte gesehen, die in den letzten zwei oder drei Jahren mit den neu geschaffenen Klassenzimmern gemacht wurden. Was denken Sie, wie die Studienjahre 2022-2023 und 2023-2024 aussehen werden? Wie stellen Sie sich die mögliche Entwicklung in den nächsten zwei oder drei Jahren vor?

R.P. Die Mittel für die Klassenzimmer für Unternehmertum werden nächstes Jahr eintreffen. Derzeit verfügen von den 120 Berufsbildungszentren auf den Kanarischen Inseln 70 über Unterrichtsräume für unternehmerische Initiative. Ich weiß nicht, ob wir in den künftigen Haushalten der Kanarischen Regierung und der spanischen Regierung genügend Mittel zur Verfügung gestellt bekommen werden. Die monetäre Kapazität ist von großer Bedeutung, da sie die Ausbildung fördert. Derzeit arbeiten wir in den Bereichen Ausbildung und Projektentwicklung mit Einrichtungen wie dem Cabildo von Fuerteventura, der Universitätsstiftung, dem Cabildo von Gran Canaria, dem Cabildo von Teneriffa, dem Programm Young Talent usw. zusammen.

F. Es wäre schrecklich, wenn die Bewegung, die mit den Klassenzimmern für Unternehmertum entstanden ist, aufhören würde, weil die spanische Regierung keine Mittel mehr zur Verfügung stellt, meinen Sie nicht auch?

R.P. Ich bin sicher, dass diese Arbeit fortgesetzt wird. So wurden beispielsweise in den Klassenzimmern für Unternehmertum mehr als 52 Aktionen durchgeführt, mehr als 6 000 Schüler haben daran teilgenommen, und mehr als 400 Lehrkräfte wurden in den Fähigkeiten geschult, die es ihnen ermöglichen, unseren Schülern diese Kultur zu vermitteln. Viele unserer Studenten konzentrieren ihre Projekte auf den tertiären Sektor, und das Gleiche gilt für den primären Sektor.