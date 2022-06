Luis Martín Cabiedes, le doyen des investisseurs Internet ,aborde le sujet de l'entrepreneuriat technologique aux îles canaries

Luis Martín Cabiedes, associé de CABIEDES PARTNERS SCR, se définit comme le doyen des investisseurs Internet. Il s'engage à investir dans des stades plus avancés et pense que la formation universitaire et l'expérience professionnelle sont la clé du succès lors de la création d'une startup.

En guise d'introduction, que mettriez-vous en avant dans votre profil ?

R : Peut-être plus particulièrement, je suis le doyen des investisseurs de startups Internet. Je fais ça en investissant dans des start-ups Internet depuis le siècle dernier.

Un investisseur doit être fier de la réussite de ses entreprises. Et les entreprises qui réussissent sont, par exemple, Blablacar, Privalia, CredyMarket... L'année dernière, nous avons vendu Deporvillage et livré en direct, certains comme Indexa. En gros, après 150 investissements, n'importe qui peut en faire dix bien.

P : Avez-vous une expérience de l'incubation universitaire ?

A : Non, jamais. Disons que l'âge moyen de mes collaborateurs est un peu plus élevé que celui de l'étudiant universitaire moyen. Le type d'investissement que je fais, ou que la plupart des investisseurs en capital-risque font, concerne des personnes ayant une certaine expérience professionnelle et souvent un diplôme, voire des cours de troisième cycle.

P : L'environnement universitaire ou de formation professionnelle est-il propice à la création d'une startup ?

R : Il est très important que les étudiants sachent qu'il existe une alternative professionnelle à la création d'entreprise et qu'ils sachent que ce n'est pas quelque chose d'impossible, ni pour les personnes spéciales, ni pour les grands héros. C'est un choix de carrière comme un autre.

Cependant, je pense que c'est une bonne chose que le moment où une personne lance une start-up soit peut-être une étape après l'université. Pourquoi ? Car plus on acquiert d'expérience dans un secteur, plus les chances de réussite augmentent. Je pense qu'il est très important qu'une partie de la formation permette aux plus jeunes de se familiariser avec ce qu'est le lancement d'une startup, mais il est également important qu'ils ne se précipitent pas pour lancer une startup, car plus vous avez d'expérience et plus vous avez de connaissances sur un secteur, voire plus de formation, plus vous avez de chances de réussir.

P : Quels conseils donneriez-vous à une personne fraîchement sortie de l'université avant de lancer une startup ?

R : Clairement pour continuer à s'entraîner. Ne pensez pas que vous quittez l'université en pensant que vous êtes suffisamment instruit. Je défends l'enseignement universitaire et je pense qu'il est extrêmement important, mais c'est une étape de plus. La formation doit être continue, ils doivent garder l'attitude d'apprendre pendant un certain temps. Cela signifie apprendre en travaillant, bien sûr. Si vous aimez un secteur, essayez de travailler dans ce secteur et dans de bonnes entreprises : si vous aimez la mode, essayez de travailler chez Inditex, si vous aimez la distribution, essayez de travailler chez Mercadona et si vous aimez vraiment la banque, essayez de travailler chez Santander, BBVA ou Caixa.

Ce que je veux dire, c'est que vous devez essayer de connaître le secteur et d'apprendre à connaître une entreprise, car cela augmente considérablement vos chances de réussite. Ensuite, même une fois que vous connaissez le secteur, c'est le moment de retourner à l'université pour obtenir un diplôme de troisième cycle ou une formation complémentaire. Nous arrivons donc à sept ou huit ans après la fin de l'université, ce qui est le point idéal pour une startup ; vous avez déjà l'expérience d'un secteur, vous savez déjà ce que c'est que de travailler et vous avez même reçu une formation supplémentaire.

P : Pensez-vous que c'est une erreur de commencer par nécessité ?

R : Non, si c'est par nécessité, ce n'est pas une erreur, c'est une nécessité. Avec le niveau de chômage en Espagne, l'entrepreneuriat est une porte de sortie. Cela dit, ce n'est pas une solution.

Premièrement, les chances de succès de l'entrepreneuriat sont très faibles, même avec la bonne formation. Et deuxièmement, l'esprit d'entreprise ne peut pas créer des emplois au rythme dont nous avons besoin.

Le chômage a toujours été un problème grave dans l'économie espagnole et ne peut être résolu par des start-ups. L'esprit d'entreprise n'est pas une alternative au travail. En tant que société, nous ne pouvons pas penser que la solution au problème du chômage peut être la création de startups.

Une grande entreprise peut avoir 200 000 emplois et nous ne pouvons pas avoir 200 000 entrepreneurs par an. Chaque fois qu'une grande entreprise s'effondre ou est constipée, il y a plus d'emplois détruits que ceux qui peuvent être générés par le monde entrepreneurial.

R : C'est une façon beaucoup plus intelligente d'établir une sécurité ou un partage, car nous pouvons intégrer ou inclure dans un contrat intelligent de nombreuses choses qui sont actuellement sur les étagères, alors qu'il serait beaucoup plus logique de les relier entre elles. Vous avez maintenant une action et les droits ou les accords sont sur les tablettes des notaires. Il serait bien mieux d'avoir un contrat intelligent.

La vitesse à laquelle cela va se produire dépendra strictement de la réglementation, mais cela se produira, sans aucun doute.

P : Quels conseils donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite commencer à investir dans des startups en phase de démarrage ?

Deux choses sont très importantes : premièrement, il faut beaucoup diversifier, même pour ceux d'entre nous qui font cela depuis une vingtaine d'années, 80 % des investissements sont mauvais. Cela vous frustre un peu au début, mais vous réalisez ensuite que c'est normal. Tous les investisseurs, même les meilleurs, ont un taux de réussite d'environ 20 %.

Deuxièmement, si le pourcentage d'entreprises qui vont mal tourner est de 80 %, vous devez économiser de l'argent pour les bonnes. Disons que vous avez dix euros à investir, vous en gardez cinq pour les bons et vous divisez les cinq autres par dix. Vous avez cinq euros à mettre dans 18 ou 24 mois, quand l'entreprise a déjà fait ses preuves pour vous et que vous connaissez déjà l'entrepreneur, le marché et que vous avez de meilleures informations pour prendre la décision.

Vous pouvez alors faire un investissement beaucoup plus concentré dans la deuxième étape et beaucoup plus dispersé et diversifié dans la première étape. Je pense que c'est la clé pour les investisseurs qui ont bien réussi.