Rubén Ferreiro, inversor: “Es muy importante entender que el mercado latinoamericano no es sólo uno”

Rubén Ferreiro destaca por su perfil híbrido, por un lado, como empresario ha fundado y es presidente de Grupo VIKO, una empresa especializada en marketing digital para otros partners. Esta empresa lleva más de veinte años y se ha convertido en relativamente grande, con más de 200 empleados. Por otro lado, como emprendedor destaca por participar como cofundador en distintas iniciativas, como puede ser Yaba, un agregador de Amazon. Además, también es un gran inversor, trabaja en Lanai Partners, un grupo de bussiness angels, fundado por él mismo, junto con dos compañeros y se dedican a invertir en fase seed.

Su trayectoria como emprendedor comenzó en 2001, cuando empezó a invertir en una startup gallega denominada Galicia Banner, una empresa montada desde la universidad y la primera invertida por Unirisco Galicia. Tras este éxito, Ferreiro se unió mucho a las startups creadas desde el ámbito universitario. De hecho, se centró en los proyectos que tenían una parte más tecnológica (con conceptos BTEC). De estos explica: “creo que es una gran cantera tener cierto bagaje de innovación dentro del paraguas universitario para después lanzar proyectos empresariales. Se debería promover más y debería de pasar más, porque pasa menos del potencial que existe”. Aunque cuenta que no ha invertido todavía en ninguno, no lo descarta. Además de la universidad se puede tomar otro camino para llegar a fundar una startup, la Formación Profesional, una manera de conseguir estudios superiores sin que sean tan teóricas las asignaturas. Ferreiro cuenta que no es importante el camino que se coja para emprender, sino el nivel de capacidad emprendedora que se tenga. “Nosotros hemos contratado a mucha gente y se contrata a mucha gente que viene de formación profesional, especialmente perfiles técnicos, y no veo ninguna diferencia significativa” concluye.

Para todas aquellas personas que nada más terminar sus estudios quieren montar una startup, les da un consejo: tienen que formarse por cuenta ajena. Explica que la mejor manera de conocer cómo funciona y saber empezar a emprender es trabajando antes en distintas empresas. “Creo que hoy en día trabajar en una scale-up, que es una startup que tiene cierto tamaño y cierta afiliación, te permite conocer dinámicas de una empresa que tiene cierta volumetría pero que conserva dinámicas de startups” afirma. Cuenta que son muchos los empresarios que empezaron trabajando de esta manera y acabaron montando grandes startups, como por ejemplo Paypal, Glovo o Tuenti. “Un camino más común y que mejora las posibilidades de éxito es tener cierta experiencia trabajando por cuenta ajena” concluye.

Pero no solo son los jóvenes quienes apuestas cada vez más por el emprendimiento. Tras la gran crisis que hubo en 2008, son muchos los españoles que decidieron tomar ese camino por necesidad. Ante esta opción, Ferreiro no está a favor “emprender por necesidad es complicado porque, aparte de que en sí emprender es difícil, si tienes la necesidad y la presión económica de necesitar tener un ingreso mensual para cubrir tus mínimas necesidades esto complica todo un poco más”. Explica que para emprender hay que tener un entorno que te genere algo de seguridad, porque sin ayuda el camino se complica aun más y si lo hacer por necesidad, sin tener conocimiento y sin tener unas bases sobre las que apoyarse va a ser más complicado que el proyecto funcione: “Hay que partir de una situación mínimamente confortable. No tiene por qué ser de abundancia, pero mínimamente estable” concluye.

Con las bases de la idea ya maceradas es cuando se puede comenzar a construir la empresa. Una vez esta hecha, los inversores siempre destacan ciertos puntos importantes, que dependen de cada uno, para ver si esa empresa va a funcionar o no y por ende, decidir si van invertir en ella. Ferreiro invierte en fases tempranas, por lo que el foco lo pone sobre todo en el emprendedor. Explica que él se fija sobre todo en el equipo, más que en la idea, ya que al ser en fase seed el pensamiento de negocio puede ir variando. “Nosotros intentamos hacer back round check del emprendedor, saber de alguien que trabajó con él o estudió con él, que nos cuente qué tipo de persona es, qué capacidad tiene para resolver problemas, qué capacidad de iniciativa tiene, qué capacidad de resiliencia tiene… o sea, cosas que tengan que ver más con el emprendedor” comenta que es más similar a un proceso de selección de trabajo más que a otra cosa. De la idea no se preocupa tanto, no le parece tan relevante en fase inicial: “La idea, si está en una categoría buena y más o menos tiene sentido y es invertible, porque tiene unas bases de tecnología y de escalabilidad, el detalle de la idea se podrá mutar, podrá evolucionar, podrá pivotar como se dice comúnmente, y no es tan relevante. Lo evaluamos, pero no es tan relevante” concluye.

En España cada vez se invierte menos en fases iniciales, Ferreiro cuanta que esta forma de inversión se está abandonando porque es mucha la liquidez que hay ahora mismo en el mercado: “si tienes que gestionar un fondo de 80 millones de euros, ir a fases tan tempranas con tickets muy pequeños, ya no puedes por el propio tamaño del fondo y te obliga a ir a una fase más madura de la startup”. Por eso, explica, que existen los bussiness angels, inversores para startups con menos fondos. Para aquellas empresas que quieran buscar inversión en fase inicial explica que es complicado dar un consejo general, puesto que cada modelo es distinto: “yo creo que de cada startup depende el track record del emprendedor. Si un ex emprendedor de éxito que vendió una compañía por varios millones de euros va a lanzar una startup, probablemente la gente invierta. En cambio, si estás en el otro extremo, si acabas de salir de la universidad, de que no tienes track record, no tienes experiencia laboral y tal, pues tendrás que demostrar más para que los inversores apuesten por ti” explica.

El efecto post pandemia hace que todos estemos a una llamada

Con el avance de la tecnología unido a la pandemia mundial de 2020 el teletrabajo y la colaboración en diversos trabajos desde diferentes lugares del mundo ha cambiado. Las distancias se han acortado y cada vez se encuentran a más empresas trabajando con equipos mixtos. Ferreiro está a favor de esta forma de trabajo: Creo que una expansión natural de startups nacidas en España es el mercado latinoamericano y que el tener en el equipo fundador alguien que conoce bien esa geografía es fundamental para tener éxito, maximiza las probabilidades, sin duda“ explica, y añade que además acaban de invertir en una nueva empresa llamada Ritmo.

Ferreiro cuenta en la entrevista que aparte de invertir, también trabaja como proveedor de empresas latinoamericanas, llevando el marketing digital de distintas empresas. “De hecho, en el Grupo VIKO tenemos oficinas en México y trabajamos con startups allí. Hay muchas startups del portfolio que están haciendo expansión a Latinoamérica. Lo que sí que es muy importante entender es que el mercado no es uno” explica que no vale solo con tener oficinas en un país del continente, sino que hay que tener en cada una de las que se piense en invertir, estudiando la casuística: “si no tienes entre tus empleados gente con experiencia ahí, debes viajar y hacer un análisis local para entender el mercado. Tienes que estar allí on the ground, no vale lo que te cuenten, porque es un mercado muy de cultura, de personas, de las diferencias que muchas veces desde aquí nos cuesta entenderlo. Es un mercado que parece fácil por la semejanza de idioma, pero tiene una cultura totalmente diferente, como puede tenerla un sueco o un ruso” afirma.

La unión de culturas diferentes también se puede polarizar a España, como por ejemplo con la creación de startups españolas en las Islas Canarias, el lugar más alejado de la península. Ferreiro explica que, aunque nunca ha invertido en una startup canaria, le parece un buen lugar para hacerlo “Canarias tiene un atractivo desde un punto de vista de calidad de vida muy significativo y que sobre todo para atraer talento puede ser muy relevante, por las condiciones de calidad de vida, de clima, incluso de ciertas ventajas fiscales, que pueden ser muy atractivas para mucha gente”. Además, cuenta que con el paso de la pandemia son muchos los trabajadores que se han ido a vivir allí y trabajan a distancia, sobreponderando incluso más una región que hasta hace nada estaba mucho peor vista.

La importancia de la financiación

La tokenización es una forma de inversión que cada vez está más al alza. Ferreiro no se posiciona muy a favor de esta tendencia: “yo creo que ahora hay una sobre ponderación de la necesidad de utilizar tokens o algún tipo de instrumentos de este tipo basados en blockchains, cuando no siempre son necesarios”. Explica que son muchas las startups que por intentar aparentar más utilizan las blockchains cuando no son necesarias y que ve que va a pasar lo mismo con los tokens. “Creo que a no ser que exista un elemento diferencial en el modelo de negocio de la startup que implique el hacer levantar dinero vía una financiación al uso, o sea, vía una tokenización de sus activos, creo que en muchos casos no es relevante. Y puede incluso restar más que acelerar” concluye.

Como parte final de la entrevista Rubén Ferreiro da un consejo a todas aquellas personas que quieran invertir en fases iniciales: “No es como invertir en bolsa, que todo el mundo tiene acceso a las mismas oportunidades, otra cosa es que yo pueda escoger. Pero aquí primero tienes que tener acceso a las oportunidades y después escoger” informa. Antes de nada, se tiene que conocer a alguien que esté en el mundo con el fin de aprender, que te vaya indicando y vayas formándote con él. Para finalizar concluye: “mi consejo es acercarse lo máximo posible a alguien que ya tenga esta experiencia para que me facilite esto y yo poder agregar mi capacidad financiera y dejarme asesorar y guiar por alguien que ya tenga esta experiencia y este conocimiento, que lleve tiempo invirtiendo y que me permita minimizar el riesgo”.