POPCULT DAY 2018

¿Cuál es el principal objetivo de Popcult? ¿Qué nos puede decir acerca de la idea que motivó crear Popcult? ¿Y acerca del público al que está pensado?

Los distintos eventos que se organizan bajo el nombre Popcult están pensados para todos los públicos, pero especialmente para los aficionados a los fenómenos culturales venidos de la cultura popular occidental. Hay, en Finlandia, una gran variedad de eventos cuyo interés es la cultura japonesa o la venida del este, de Asia. Popcult se ideó, porque se vio la necesidad de ofrecer un punto de encuentro a los que disfrutan con, por ejemplo, Doctor Who, las películas Disney, Eurovision o los juegos de Dragon Age. A nivel personal, me gusta decir que Popcult da la bienvenida a todos los frikis.

¿Cómo ha evolucionado Popcult durante las diversas ediciones? ¿Qué nos puedes contra de la presente, que difiera de las anteriores?

Desde el principio se ha tenido una idea muy clara de lo que se quiere para los distintos eventos que se organizan bajo el nombre Popcult. El evento de mayo 2018 es la tercera edición de Popcult Day, que se viene celebrando desde 2014, más específicamente a finales de 2014 y en agosto de 2015. Popcult Day es un evento que se celebra en un día y está pensado, sobre todo, para aquellos que no han ido nunca a un evento de estas características, algo así como un primer paso para todo friki que se precie. De esta forma no hay que buscar alojamiento si uno viene de lejos, las entradas son más baratas, etc. El programa de Popcult Day tiene muchas similitudes con el del evento que dura todo un fin de semana; es decir, Popcult Helsinki.

Popcult Nights es, en pocas palabras, una fiesta para frikis. En la última edición, a finales de 2015, tuvimos un espectáculo cabaré de Star Wars y un DJ con sus propias mezclas de música friki; es decir, Juego de Tronos, Star Wars, etc. Y no debo olvidarme de mencionar las bebidas frikis que se sirvieron… Popcult Nights tendrá una nueva edición en verano de 2018.

Por último, Popcult Helsinki, nuestra obra magna. Organizda por tercera vez en mayo de 2017, se trata de, hast el momento, un evento que dura dos días pensado para todos los aficionados de todos los fenómenos culturales occidentales, desde los cómics de Marvel y Harry Potter hasta los videojuegos indie menos conocidos. En los últimos programas de Past Popcult Helsinki hemos tenido clases magistrales, competiciones de cosplay, talleres, conciertos e incluso un musical en vivo. La respuesta por parte de los asistentes de cada Popcult Helskinki ha sido extremadamente positiva y esperamos continuar ofreciendo eventos de la misma calidad durante mucho tiempo.

¿Cuál es el mejor recuerdo que tiene de Popcult?

Lo mejor de todo, sin lugar a dudas, es que llevamos haciendo esto durante cuatro años y lo hemos logrado con éxito. Popcult es una organización de voluntarios que producen eventos tan solo por su propia pasión por la cutura popular occidental. Y cada evento que pasa, y cada año que pasa, esa pasión se incrementa.

En cuanto a mí respecta, uno de los mejores momentos que tengo de Popcult fue el estreno del musical finlandés "Pokémon I Choose You! The Musical" en Popcult Helsinki 2016. Se trataba de una producción hecha por un grupo de más de cincuenta aficionados de Pokémon. Yo ayudé en las preparaciones del musical durante el evento y el público asistente se mostró entusiasmado, acogiendo el musical con gran expectación que se vio recompensada. Para más información acerca del musical, en lengua inglesa: https://valitsensinut.net/english/)

¿Cómo ve el futuro de Popcult?

Espero que podamos organizar distintos eventos con los que el público disfrute y, si fuera posible, seguir desarrollando nuestra marca. Además, nos gustaría poder seguir trayendo a nuestros eventos a invitados de honor que tengan impacto en la cultura popular finlandesa e internacional.

