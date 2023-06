Los técnicos del Gobierno canario declaran que la urbanización donde vive la presidenta del PP en Lanzarote invade suelo rústico

La urbanización en la que vive la presidenta del PP en Lanzarote, Astrid Pérez, ''invade suelo rústico''. Siete peritos han declarado este martes en el juicio del caso de La Bufona, que investiga la ocupación de terrenos protegidos para levantar chalés en Arrecife. Dos técnicos que trabajaron en la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) aseguraron que los chalés del norte de la calle Chabusquillo ocupan suelo rústico. Una de ellas, Montserrat Ruiz, ha asegurado además que en el año 2000, mientras estaba en vigor una orden de paralización, se estaban construyendo muros y excavando huecos para piscinas.

Los acusados en este caso son el arquitecto Federico Echevarría y el constructor Antonio Caro. Los dos eran socios de Brisa Inversiones, la promotora de la urbanización. El Ministerio Fiscal les atribuye los delitos contra la ordenación del territorio y de desobediencia grave y pide para ellos penas de inhabilitación.

Según la Fiscalía, los constructores desoyeron la orden de paralizar las obras emitida en julio de 2000 por la Apmun a raíz de una denuncia de la familia Murillo y otra del Seprona. Sin embargo, salvo Montserrat Ruiz, el resto de peritos y testigos han defendido a lo largo de las sesiones que las obras ya había terminado cuando se ordenó la paralización.

La perito Sonia Gómez Castro, licenciada en Derecho y trabajadora de la Apmun, aseguró en la vista oral de este martes que, aunque se ordenó la paralización en el año 2000, ''nunca se materializó físicamente el precinto de las obras''. Gómez elaboró un informe técnico jurídico en septiembre del año 2004, pero fue apartada del expediente al año siguiente por una denuncia de Gonzalo Murillo. Murillo es propietario de los terrenos situados al norte de la calle Chabusquillo que, según el denunciante, fueron ocupados por los promotores de La Bufona sin su autorización para construir estas viviendas.

Entre los testigos parece no haber discrepancias sobre un punto clave: la urbanización invade suelo rústico. En este sentido se ha pronunciado también la aparejadora de la Apmun Susana Díaz, que elaboró un informe sobre el caso en 2008. La perito ha aseverado que el suelo sobre el que se levantan algunos de los chalés de La Bufona es suelo de protección natural ecológico de jable.

La promotora regaló 200 metros a los propietarios

En la sesión de este lunes declararon los propietarios en calidad de responsables civiles subsidiarios. Entre ellos estuvieron el exmarido de Astrid Pérez José Javier Balaguer y la pareja del fiscal Miguel Pallarés, la abogada Delia Fernández. Los dos insistieron en que cuando compraron las viviendas no tenían idea de los problemas que existían en torno a la obra. ''Si no, no la hubiera comprado'', aseveró Balaguer.

Preguntada por la acusación particular sobre la diferencia entre los metros cuadrados de su vivienda que están registrados y los reales, Delia Fernández señaló que la promotora, Brisa Inversiones, les manifestó que “como les quedaba una franja de terreno que no iban a construir” había unos 200 metros cuadrados que iban a incorporar a su chalet “como un regalo”. Una afirmación que también respaldaron otros propietarios.