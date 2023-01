CC volverá a llevar al Cabildo el plan de desprendimientos

Coalición Canaria (CC), en una nota de prensa, señala que “volverá a pedir al Cabildo que revise los puntos de las carreteras de la isla con mayor riesgo de desprendimientos”. “Ya lo pedimos en el último pleno y el PP y el PSOE rechazaron nuestra propuesta, pero lo volvemos a plantear a la vista de que es urgente y necesario para evitar que ocurra una desgracia”, recuerda Juan Ramón Felipe, portavoz de CC en la primera Corporación.

“Entendemos que la mayor parte de las carreteras de la Isla son de montaña y que revisarlas es un trabajo arduo, pero en algún momento hay que empezar”, añade. “Lo que no es una solución es no hacer nada. Que el consejero vaya a sacar una foto a cada desprendimiento no arregla nada, solo sirve para llenar sus redes sociales”, indica.

CC pide que “el Cabildo elabore un informe para identificar los lugares de mayor riesgo y aquellos donde se producen desprendimientos de manera más frecuente. Y que, una vez identificados, se ponga en marcha un plan de actuaciones para asegurar los taludes”.

“Debe tenerse en cuenta, además, la posibilidad de que los temblores de la erupción volcánica hayan incrementado el riesgo de desprendimientos en algunos puntos”, agrega el portavoz de CC.

CC también pide al Cabildo que “inicie cuanto antes la revisión de los puntos más críticos donde hay más riesgo de desprendimientos. Tienen unos presupuestos históricos este año y también tenían un presupuesto histórico el año pasado y se han dejado sin invertir 81 millones de euros, así que dinero hay de sobra para abordar este grave problema de seguridad en las carreteras de la isla”, concluye Juan Ramón Felipe.