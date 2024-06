Arriesgarse con versos en los huesos y tomar posesión poética de los montes, este jueves en El Paso con el III Festival Nombrarse Volcán

La poesía es un rayo que atraviesa a quien la vive en medio de la calle, de las plazas, en los bancos de los parques y en cualquier lugar donde se escuche y se sienta. Así sucede en este III Festival Nombrarse Volcán, que este jueves vuelve a alzarse en versos a viva voz para todos y todas en el municipio de El Paso. De ahí el riesgo que toman los artistas y las compañías que participan en este festival innovador y activista que desarrolla hoy su segundo día de adicción a los versos. La artista performática Ylenia Quintero celebra la poesía que atraviesa el cuerpo y Alberto Cortés lanza la invitación de tomar los montes con una acampada poética en la que pide al público que lleve su propia esterilla, saco de dormir y linterna. Además, la jornada se cerrará con una ‘Afterparty Musiquita para celebrar la vida’ y rendir homenaje a todo aquello que saca a las personas de la cama, informa la organización en nota de prensa.

El poder de la poesía desde las entrañas se ha vivido desde la primera jornada del III Festival Nombrarse Volcán, que arrancó con la reivindicación del ser libres para alzar la voz con la lectura del ya tradicional Manifiesto de Poesía Volcánica, leído por nueve mujeres en el atrio del Ayuntamiento de El Paso. Durante el acto, además, estuvieron presentes el alcalde del Ayuntamiento de El Paso, Eloy Martín, la concejal de Cultura, Irinova Hernández Toledo, la concejal de Asuntos Sociales, Teresa de Jesús Hernández, y la concejal de Juventud, Ángeles Nieves Fernández.

Tras esta expresión y llamada a ser dolor, ruina, arruga, abrazo y ternura, la comitiva formada por los artistas y vecinas de El Paso se trasladó caminando hasta el espacio Crealab del municipio. Allí transcurrió la primera acción poética del certamen: 'Toma asiento'. Durante la misma, el arte de hablar y escuchar conmovió a niños y ancianas, a jóvenes y extraños; desconocidos que intercambiaron asientos para conversar de todo y de nada mientras sus cuerpos se relajaban, sus brazos se descruzaban y sus rostros se acercaban para conocer más de ese vacío lleno de recuerdos y vivencias que no suele contarse a nadie.

Sin embargo, sí se contó en esta hora de interacción a la que siguió el esperado concierto de Bewis de La Rosa. El rap rural que la artista no explicó “porque a mí lo que me gusta es cantarlo, y cantarlo no yo sola en el escenario”, señaló entre canción y canción intensa y temperamental, “sino con ustedes, como si estuviéramos en una verbena con amigos con los que nos sabemos todas las letras”. Por eso, fiel a su promesa de cantar entre amigas y amigos, dio pie a la participación de un público entregado con ella al baile gracias a sus claves para la música y para la vida: la letra, el ritmo y la alegría. “Alegría y amor siempre”, destacó en varias ocasiones, “porque el poder que yo quiero, no es el de la violencia, es el que da remover el puchero de palabras, pero removerlo como hacía mi abuela, poquito a poco, palabra por palabra, contándote grandes verdades, porque al final te las comías, y te las comes”, sentenció.

Nombrarse Volcán es un festival de poesía, de cultura, pensado para que el público de todas las edades se encuentre a través de otras poéticas posibles, también para compartir la esencia de lo que hace especial al ser humano. Por eso el programa de actividades de esta tercera edición se caracteriza por la mirada de artistas y compañías de creación contemporánea que traen propuestas vivas, las más innovadoras del panorama insular, regional e internacional.

De esta forma Los Llanos de Aridane y El Paso, La Palma en general, se convierten en el escaparate nacional de nuevas propuestas escénicas y performances con el hilo conductor de la poesía viva y en directo. El festival se podrá disfrutar hasta el domingo 9 de junio.

El III Festival Nombrarse Volcán se celebra gracias al apoyo de la Consejería de Cultura del Cabildo de La Palma, el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y El Ayuntamiento de El Paso.