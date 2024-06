El III Festival Nombrarse Volcán lleva a Los Llanos de Aridane creaciones vivas

Lo que no está previsto siempre es poesía. Mirar es verso, la lluvia es poesía, caminar es verso, un tropiezo en un escalón lo es y 16 horas de convivencia performática, por supuesto, es poesía también. Por eso este sábado las acciones poéticas del III Festival Nombrarse Volcán tomarán más que nunca las calles del municipio de Los Llanos de Aridane con experimentación, convivencia y creación. Todo ello siempre con la participación de los más de 20.000 habitantes de esta localidad palmera que se han inscrito y van a disfrutar de las actividades propuestas.

Desde la tarde de ayer viernes, la propuesta que ha lanzado el festival es estar en el momento de una manera tan sencilla que en este mundo tecnológico es casi revolucionario: no hacer nada.

A las 19.30 horas de ayer, Save the Fing Rabbits, Pablo Velasco y Celina Fernández Ponte entraron en el escaparate acristalado de la calle Real, 46, con su performance duracional de 16 horas. Desde el primer momento todo aquel o aquella que pasaba por allí preguntaba qué era, se paraba, se sacaba selfies... nadie sabía lo que hacían allí, pero se paraban mientras él y ella no hacían nada salvo mirarles tras sus máscaras. Aún permanecen allí. Un reloj marca la hora, porque su salida está prevista hoy sábado a las 12.00 horas. La experiencia puede seguirse también en directo en directo escaneando es escáner del cartel del escaparate o en el canal de Youtube -The Hours- (https://www.youtube.com/live/VC12fL2Qr_Y?feature=shared).

Isabel Do Diego demostró con su acción ‘Bestia Sagrada. Cante, Baile y Electrónica Sacralizada’ en el Espacio Cultural El Secadero que la música lleva a la poesía a niveles de conciencia que van más allá del sentir de un solo pueblo, país o continente, convirtiendo la fusión de sus melodías en un himno que une el sentir de la vida con certeza de muerte sin que, por ello, deje de importar la lucha de cada una de las generaciones. Todo ello gracias a su acertada mezcla del quejío flamenco con la fisicalidad del canto sacro del medioevo europeo, la llamada a la oración en Mesopotamia o la recitación del Bunraku japonés.

También durante el concierto 'Preludio a la lentitud' Versonautas quiso reivindicar en su poesía escénica acompañada por las caricias de un piano de cola reivindicó “vivir sin decirlo, que nadie sepa que vivimos. Quedarse en la acción sin explicación, realizar acciones sin provecho, olvidar el mal del siglo, que busca estar ocupado”. La experiencia, que hizo tragar saliva a quienes la disfrutaron, sucedió en el Parque Antonio Gómez Felipe.

Esta mañana de viernes las acciones continúan a las 13.00 horas en la Avenida Venezuela, donde paseará Ana Gesto con su experimentación estética y acústica a través de su particular universo simbólico de objetos trasmutados.

Ya por la tarde, a las 19.30 horas, en el Espacio Cultural El Secadero, Begoña Grande ofrecerá la muestra taller 'El camino de la Performance'.

Y el broche del día será a las 21.00 horas con la esperada creación escénica itinerante. Los vecinos se subirán a una guagua con destino a una ubicación desconocida para la creación escénica itinerante 'Ensayo de un (no) encuentro en un (no) lugar con Carlos Tuñón y Daniel Jumillas.

Nombrarse Volcán es un festival de poesía, de cultura, pensado para que el público de todas las edades se encuentre a través de otras poéticas posibles, también para compartir la esencia de lo que hace especial al ser humano. Por eso el programa de actividades de esta tercera edición se caracteriza por la mirada de artistas y compañías de creación contemporánea que traen propuestas vivas, las más innovadoras del panorama insular, regional e internacional.

De esta forma Los Llanos de Aridane y El Paso, La Palma en general, se convierten en el escaparate nacional de nuevas propuestas escénicas y performances con el hilo conductor de la poesía viva y en directo. El festival se podrá disfrutar hasta mañana domingo 9 de junio.

El III Festival Nombrarse Volcán se celebra gracias al apoyo de la Consejería de Cultura del Cabildo de La Palma, el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y El Ayuntamiento de El Paso.