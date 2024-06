Lola Dueñas: “Mi premio ha sido que el Festivalito me hizo conocer La Palma. Ahora vivo aquí”

Podría ser uno de los momentos más emotivos de lo que va de Festivalito La Palma. Lola Dueñas se abrió en canal ante el público y cineastas del festival en un encuentro con sonrisas, lágrimas y sorpresas.

Una de las actrices más cotizadas de nuestro país, galardonada en Cannes, San Sebastián o los Goya; que ha trabajado junto a nombres como Almodóvar, sentada en el Bar Central de El Paso, junto al director del Festivalito La Palma, José Víctor Fuentes, y la periodista Sonia Uria. Son cosas que solo pasan en este certamen, indica la organización del evento en una nota de prensa.

“Mi premio ha sido que el Festivalito me hizo conocer La Palma”, confesó la actriz que habló con especial cariño del certamen y la Isla. Fue hace 15 años cuando Lola descubrió el Festivalito La Palma, acompañada también por su padre, el actor Nicolás Dueñas. En aquel momento, Lola vivió al máximo la experiencia del certamen y, a su vez, se enamoró de la Isla de La Palma, donde reside actualmente.

Durante el encuentro hubo tiempo para hablar de mucho. Sobre cómo con leer las dos primeras páginas del guion de su película Sobre todo de noche, lo tuvo claro: “Era mi voz”. Sobre lo dura que es la profesión: “Sólo un 8% de los actores y actrices podemos vivir de actuar”. Sobre lo enamorada que está de su oficio. Sobre México como su próximo destino profesional. O sobre su fascinación por Almodóvar y ‘Los Javis’.

Y como Festivalito La Palma es una caja de sorpresas (aquí siempre pasa algo)...¡Vaya momentazo cuando se unió Albert Pla a la conversación!. El artista, recién llegado a la Isla y con mucho por vivir en el Festivalito La Palma, no quiso perderse el encuentro con su compañera. Lo que no se esperaba (Ni él, ni Lola, ni nadie), se apunta en la nota, es que el momento de hablar sobre ‘Los Javis’ lo llevó a compartir un momento junto a Lola en el sillón de los encuentros. Todavía no sabemos quién estaba más fascinado. Si ella, él o el resto del mundo.

Una hora que, como todo en el Festivalito La Palma, fue rodada. Y, por supuesto, no pudo faltar el gran consejo. Uno muy especial. Lola Dueñas, emocionada, compartió con el público el que para ella fue el consejo más importante que le dio su padre:m “Ponte un cartel encima de la cama que diga: yo soy actriz, aunque no trabaje. Soy actriz, por encima de todas las cosas”.

