Paula Acuña: “La literatura infantil es fundamental para promover el desarrollo cognitivo, emocional y social de los más pequeños”

El Festival de Literatura Infantil de La Palma FLIPA arranca este 19 de septiembre en la capital palmera con tres jornadas de actividades y encuentros destinados a todos los actores involucrados en la formación de lectores. Organizado por la Consejería de Cultura y Patrimonio del Cabildo, el Festival está dirigido por Paula Acuña, colombiana, especialista en Literatura Infantil y creadora de contenido en redes sociales (El Libro con Botas), quien, además tiene estrechos vínculos con La Palma.

¿Cómo surge la idea de realizar este festival?

Conocí a Pablo Díaz Cobiella hace unos años en un taller para mediadores de lectura que yo impartí en el marco del II Festival Hispanoamericano de Escritores, en Los Llanos de Aridane, y descubrimos que teníamos una visión común en cuanto a la forma en que se debe abordar el tema de la lectura y la literatura en la infancia. Cuando fue nombrado consejero de Cultura me contactó para que empezáramos a darle forma a este proyecto con la idea de ampliar la visión y enriquecer las prácticas que, en torno a la lectura, había en la isla. Además, nos propusimos ir consolidando este festival para que se vaya convirtiendo en un referente donde especialistas y personas interesadas encuentren espacios para la reflexión, difusión y producción de contenidos que amplíen y profundicen temáticas relacionadas con la literatura infantil y la promoción de la lectura.

¿Por qué es tan importante fomentar el hábito de la lectura en los más pequeños?

La lectura, los libros y, en particular, la literatura son fuente de placer, pero además la complejidad y la riqueza del lenguaje escrito, favorecen el desarrollo del pensamiento y de habilidades emocionales. No podemos desaprovechar las posibilidades que nos brinda la lectura, que van mucho más allá de pasar un buen rato y entretenernos. Estamos hablando no solo de placer, estamos hablando de beneficios a nivel cognitivo y socio afectivo. Pero esto requiere esfuerzo, dedicación y, sobre todo, convicción por parte de todos aquellos agentes implicados o responsables de fomentar esos hábitos lectores. No basta con enumerar la larga lista de beneficios que trae la lectura, hay que brindar experiencias de lectura reales, continuas y significativas a partir de libros de calidad literaria y estética.

¿Quiénes están llamados a fomentar esos hábitos lectores durante la infancia?

Por mucho tiempo se ha creído que es la escuela la principal responsable, pues es la encargada de la alfabetización y de utilizar la lectura como medio de aprendizaje. Pero la formación lectura de los más pequeños es responsabilidad de toda la sociedad, obviamente la escuela juega un papel importante, pero la familia es el ámbito donde el afecto y el ejemplo son las mejores bazas con las que podemos jugar para acercar los libros a los niños. Otras instancias implicadas, pero a otro nivel, son aquellas que garantizan el acceso a los libros y su disponibilidad, estamos hablando de las administraciones públicas, las librerías, el sector editorial, etc.

¿Qué actividades se desarrollarán en esta primera edición de ‘FLIPA y lee!’?

Haremos actividades dirigidas a todas esas instancias vinculadas en el fomento de la lectura, incluyendo a los niños, que también tiene mucho que decir con respecto a la manera en que afrontan los retos que les planteamos en cuanto a la importancia de leer. Tendremos talleres con alumnos de 1º, 2º y 3º de primaria para preguntarnos, entre cuento y cuento, para qué y por qué leer. Haremos un taller de dos sesiones con maestros, bibliotecarios, mediadores, agentes culturales, sobre los criterios para la selección de libros y las claves para generar conversaciones sobre lo leído, que consideramos que son dos aspectos claves para formar lectores críticos. Además, el viernes a las 19:00 tendremos una conversación con dos invitadas de lujo: Elsa López, escritora palmera, que no necesita presentación, y de Venezuela nos visita María Beatriz Medina, directora de El Banco del Libro, una institución referente en toda América Latina para el fomento de la lectura y el estudio de la literatura infantil. Para finalizar, celebraremos la palabra narrada y leída junto con todas las familias que nos quieran acompañar en una sesión de cuentacuentos, el sábado a las 12:30 horas. Todas las actividades se realizarán en el Museo Insular, en Santa Cruz de La Palma.