La profesora Ángeles Alemán Gómez presenta en La Cosmológica ‘El último amor de Sventenius’

El próximo jueves, 19 de septiembre, a las 19.30 horas, en el Salón Noble de la Real Sociedad Cosmológica, tendrá lugar la presentación del libro El último amor de Sventenius de Ángeles Alemán Gómez, en el que se narra, con una mezcla de realidad y ficción, la vida de Erik Ragnar Svensson (Suecia, 1920-Gran Canaria, 1973).

Conocido también como ‘Sventenius’, este botánico sueco fue capaz de crear, pese a múltiples contratiempos, el Jardín Botánico Viera y Clavijo, conocido como Jardín Canario, el Jardín Botánico mayor de España y el único del mundo especializado en la flora de las Islas Canarias.

Este libro propone un viaje en el tiempo y hacia los diferentes lugares en los que Sventenius vivió y trabajó, desde su Suecia natal hasta su llegada a Canarias con el broche de oro que es la culminación de un sueño, el Jardín Canario.

La doctora Ángeles Alemán Gómez es profesora titular de Historia del Arte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Su área de investigación está enfocada al Arte Contemporáneo, Vanguardia en Canarias, Estudios de Género y Patrimonio Cultural. Comisaria de numerosas exposiciones, crítica de arte especialista en Arte Contemporáneo y Museografía. Ha impartido docencia en la Universidad de La Laguna, Leiden University, Royal Holloway University of London, así como estancias de investigación en la Loughborough University y el la Universidad de Poitiers. Miembro de la International Society for de Study of Surrealism, ISSS. Es académica numeraria de la Sección de Pintura de la Real Academia Canaria de Bellas Artes y vocal de la Fundación Canaria Pino Ojeda.

Entre sus publicaciones se encuentran Pino Ojeda (2019), Maud Bonneaud-Westerdhald. La creadora surrealista (2021), Félix Juan Bordes (2021) o Miriam Durango (2022). Y es autora también de numerosos artículos.