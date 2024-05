El joven ajedrecista palmero Lucas Martín, campeón de Canarias Sub 8

El joven ajedrecista palmero Lucas Martín se ha proclamado campeón de Canarias Sub 8, informa a Ajedrez La Palma. La Isla, señala, ha obtenido 5 medallas en los campeonatos de Canarias Sub 8 y Sub 10 disputados en el Hotel H10 Taburiente, en Los Cancajos (Breña Baja), entre los días 3 y 5 de mayo.

Ajedrez La Palma destaca el “gran éxito de los jugadores palmeros en la categoría Sub 8 con cuatro en el podio”.

Lucas Martín González, añade, “completó un excelente torneo con 7 victorias, ganando todos sus encuentros y demostrando que tendremos un gran y brillante jugador para el futuro”. El tercer puesto fue para Mateo Plasencia.

En la categoría femenina, el segundo y tercer puesto lo consiguieron Alexia y Maybel Rodríguez, que “completaron un gran torneo”.

Ajedrez La Palma resalta asimismo “el gran resultado” que logró el club Baltajaque, que “demuestra su enorme nivel en la cantera palmera”.

En la categoría Sub 10 Valeria Pérez obtuvo el subcampeonato femenino.

En esta categoría destacó igualmente el quinto y sexto puesto de la general de Raul García y Geovanni Acosta.

Subraya “el gran nivel de los 23 jugadores de La Palma que disputaron estos torneos, un éxito deportivo y de organización que demuestra el buen hacer del ajedrez de La Palma”.

La Palma obtuvo 5 medallas, Gran Canaria 4, Tenerife 2 y Lanzarote 1, lo que confirma “el enorme potencial del ajedrez de la isla de La Palma, en un torneo que batió récord de participación con 88 jugadores de 6 islas”.

La entrega de premios de estos campeonatos de ajedrez fue realizada por Juan Pérez, concejal de Deportes de Breña Baja; Tina Mukhi, en representación de la Federación Canaria de Ajedrez; y José Antonio Herrera, director del torneo.

La isla contó con el apoyo de los monitores-entrenadores MF Alberto Hernández, Alfredo Alonso y MI Fabian Fiorito.

El torneo contó con el arbitraje del colegiado internacional David Rodríguez acompañado de los árbitros autónomicos Tina Mukhi y Aitor, además de otros jueces que ayudaron en las diversas jornadas del evento.

El evento deportivo fue patrocinado por la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Breña Baja y el Corte Inglés. La organización corrió a cargo de la Federación Canaria de Ajedrez con la colaboración del Centro de Ajedrez y el Club Breñadrez.