De Reventón El Paso al Campeonato del Mundo de Montaña y Trail Running

Ya ha arrancado en Tailandia el primer Campeonato del Mundo de Montaña y Trail Running. Hasta Chiang Mai, ubicada a 700 km de la capital, Bangkok, y situada a 316 metros sobre el nivel del mar, se ha desplazado una amplia delegación española que espera confirmar las buenas sensaciones que protagonizó en el primer Europeo Off Road celebrado en El Paso.

De hecho, muchos componentes que triunfaron en la cita palmera con la camiseta española, ahora repiten en la cita tailandesa. Además, el CEO local del pasado campeonato palmero y responsable de trail de la Federación Canaria de Atletismo, Omar Hernández Concepción, es el jefe de equipo de la selección que ha confeccionado la Real Federación Española de Atletismo para competir en este primer World Mountain & Trail Running Championship entre el 3 y el 6 de noviembre.

Con Subida Vertical, carreras Classic Up & Down, Trail Running Maraton y Ultra Trail Running, formatos de pruebas que ya se trazaron sobre suelo palmero, arrancaron este viernes los Mundiales, competición que fue aplazada en dos ocasiones: la primera en 2020 a causa de la pandemia de la Covid-19 y la segunda el año pasado en parte por la inestabilidad aún de la pandemia y sobre todo por las revueltas sociales que vivía el país asiático.

De toda le delegación española, hay 19 atletas que repiten internacionalidad esta temporada, ya que estuvieron en liza a primeros de julio en el primer Europeo Off Road en El Paso. Y de aquel buen campeonato para España repiten en tierras tailandesas los medallistas individuales: Nuria Gil (plata en Trail Running), Marcos Villamuera (plata Up & Down sub20) y bronce (Subida Vertical sub20), Jan Torrella (plata Subida Vertical sub20) además de algunos de los integrantes del subcampeonato femenino de Trail Running, los bronces masculinos en Trail Running y Subida Vertical; y la plata de los chicos sub20 en la carrera Up & Down. Además, nombres como los de Aritz Egea, Zait Aït Malek, Azara García de los Salmones o Gemma Arenas, entre otros muchos, forman parte de esta selección y de la galería de vencedores y vencedoras de las pruebas de Reventón El Paso.

El equipo español ha protagonizado un espectacular arranque logrando dos medallas. Alejandro García Carrillo firmó medalla de bronce en la categoría Uphill, siendo solo superado por los keniatas Patrick Kipngeno y Philemon Kiriago. Por equipos, España también logró el tercer metal en juego.