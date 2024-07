La Palma se convierte en el primer destino del evento Gravel Ground que aúna deporte y naturaleza.

El Cabildo de La Palma y la firma NSN Never Say Never organizan el evento Gravel Ground, una iniciativa impulsada por la marca de gravel GUAVA, que aúna en la Isla deporte y naturaleza a través de cuatro rutas por diversas zonas entre el 23 y el 27 de octubre. La Palma se convertirá de esta manera en el primer destino en el que se desarrollará esta experiencia única para amantes del ciclismo, informa la institución.

El presidente insular, Sergio Rodríguez, destacó la oportunidad que este evento que se estrena en la isla ofrece a amantes del ciclismo para visitar lugares icónicos “de nuestra isla, desde las playas a la cota más alta, ofreciendo una experiencia completa que engloba deporte, territorio, gastronomía y cultura”, señaló.

Por su parte, el responsable del proyecto, Nacho Suárez, explicó que se trata de un evento sostenible que busca atraer al visitante a la Isla a través de esta aventura, que prevé cuatro rutas, cuyos recorridos detallados aún no se darán a conocer para hacer más interesante la experiencia de quienes participen en el proyecto.

En este sentido, Suárez detalló que la primera jornada partirá de Santa Cruz de La Palma y subirá hasta el Roque de los Muchachos para disfrutar de las vistas hacia el Parque Nacional de La Caldera de Taburiente, finalizando en Barlovento. En la segunda etapa, se descubrirán las piscinas naturales de Charco Verde, en San Andrés y Sauces, y Las Mimbreras, en Barlovento en un recorrido que finalizará en Garafía. La tercera jornada discurrirá por el Valle de Aridane entre cultivos de plátanos y aguacates y la última etapa permitirá conocer el entorno del volcán Tajogaite y regresará a la capital palmera.

En la presentación del evento también participaron la consejera delegada de Sodepal, Miriam Perestelo; el responsable insular de Deportes, Yurguen Hernández; la consejera de Turismo, Raquel Rebollo, y la consejera de Medio Ambiente, Susa Armas.

Durante cuatro días, esta primera edición de Gravel Ground recorrerá la Isla Bonita a través de rutas que destacan lo mejor de La Palma. Con esta aventura de gravel se pretende demostrar que el ciclismo es mucho más que un deporte; es una forma de explorar nuevos caminos, de conectar con uno mismo y con la naturaleza, y de enfrentar retos desconocidos.

El gravel es una modalidad de ciclismo que permite pasar con facilidad de vías asfaltadas a terrenos escarpados, lo que abre un mundo de posibilidades infinitas a quienes lo practican y descubrir nuevos lugares, paisajes y rincones.