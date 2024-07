El Parlamento pide fijar en 68.500 kilos por hectárea el derecho de ayudas para el plátano

Los grupos del Parlamento de Canarias han pedido este viernes por unanimidad, y a través de una proposición no de ley aprobada en la comisión de Agricultura, que se fije en un máximo de 68.500 kilos por hectárea (Ha) el derecho a las ayudas para la producción de plátano.

Se insta así al Gobierno de Canarias, con el objetivo de “paliar la crisis actual del sector y el hundimiento de las rentas de sus productores en los últimos meses”, a adoptar decisiones que contribuyan a mejorar la gestión de la ayuda y del propio mercado.

Para esto, han coincidido los diputados, se debe reformar el diseño de la actual ayuda en el marco del programa europeo Posei, que tal y como han recordado varios representantes, “se pensó para los pequeños productores”.

En este sentido, la PNL pone de manifiesto que, desde 2011, las hectáreas cultivadas de esta fruta han permanecido prácticamente invariables (de 9.140 a 9.097 Ha) mientras que el número de productores que perciben subvención ha disminuido de 11.108 a 7.508, de modo que muchos grandes productores se han hecho con las explotaciones de los pequeños.

También se prevén medidas para limitar la llamada “pica” del plátano, pues se pide limitar la cantidad siniestrada certificada por Agroseguro y/o la cantidad de kilos retirados del mercado.

Asimismo, los grupos han demandado el incremento del período de revisión de las cantidades de referencia, ampliando el cálculo de los dos años actuales a tres, y excluir de la ayuda del Posei a las plantaciones ubicadas en nuevos polígonos, parcelas y recintos, buscando un mecanismo excepcional para que no se perjudique la incorporación de jóvenes agricultores al sector.

Esta PNL coincide con la voluntad expresada por el Gobierno canario el pasado mayo, cuando se informó de que estaba en fase de debate un decreto con los mismos fines que los que persigue la iniciativa aprobada en comisión, y que algunos diputados han subrayado que va enfocada a que no ocurra “lo mismo que con el tomate”, cuya producción prácticamente desapareció.

En el turno de intervención, el socialista Manuel Fumero ha reconocido que no han sido “meses, semanas ni días fáciles” para negociar este reparto de producción y superficie y que durante muchos meses no se ha podido lograr un acuerdo.

“No estamos en contra de los grandes productores, los reconocemos y alabamos porque han modernizado el cultivo y sacan grandes cantidades por hectárea, pero no nos olvidamos para qué se creó el POSEI y para quién”, ha ahondado Fumero, quien ha lamentado que muchos agricultores hayan pasado de ser autónomos a empleados de grandes empresarios.

De Coalición Canaria, Francisco Linares ha reconocido que la medida “no contenta a todos” pero ha llegado la hora de empezar a cambiar las cosas, tras un aumento “brutal” de la producción y la bajada de precios, que coincide con un aumento de los insumos, hechos que han perjudicado principalmente a los pequeños productores.

“Hoy el Parlamento toma una decisión valiente y desde la libertad. No para contentar a nadie ni pensando en unos cuantos, sino pensando en Canarias y en el cultivo, que está peligrando”, ha señalado Linares.

Por el Partido Popular, Juan Manuel García Casañas ha dicho no cree que sea negativo tener grandes plantaciones, pues si hay zonas donde es posible obtener rentabilidades mayores eso es algo positivo, “pero esto no puede servir para tratar igual a todos, pues las ayudas europeas buscan consolidar las pequeñas producciones en las zonas fragmentadas”.

De Nueva Canarias, Luis Campos ha celebrado acabar con la “tradición de cierto inmovilismo” respecto a las medidas sobre el sector platanero y ha insistido en que las ayudas del POSEI -el 40 % del total se destinan al plátano- no se pensó “para un solo productor, sino porque era una parte sustancial de la economía de Canarias y una forma de entender el campo y mantener el paisaje”.

A su juicio, en los últimos años se ha ido produciendo un aumento desmesurado de la producción que ha hecho inviable la función económica y social del cultivo de plátano y ha apuntado que no se trata de generar división, sino de garantizar el futuro del cultivo, buscar el consenso “y, si hay que elegir partido, será del lado del pequeño productor”.

Sandra Gómez, de Vox, ha recordado la importancia del cultivo respecto a la economía canaria, con 30.000 empleos y más del 25 % del total de la producción agraria del archipiélago, y ha invitado a reflexionar sobre la cantidad de burocracia, especialmente “de Bruselas”, que soporta el campo.

Por la Agrupación Herreña Independiente Raúl Acosta ha coincidido en orientar las ayudas para quienes se pensó en un primer momento y “poner el cascabel al gato” con un tope “lógico” enfocado a los pequeños productores y no “a los nuevos inversionistas que quieren venir a los sures de Tenerife y Gran Canaria con tractores y haciendo un uso intensivo”. “Si no se cambian las tornas no habrá relevo y se perderá la actividad”, ha advertido.

De la Agrupación Socialista Gomera, la diputada Melodie Mendoza ha aseverado que cuanto mayor es la producción el reparto de las ayudas da para menos, de modo que solo a los grandes productores les sale rentable mantener esa dinámica.