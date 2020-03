María, naciste entre olivos. En una pequeña casa viste crecer a esos niños.

No puedo llegar a contar las cartas que enviaste a tus hermanos por si acaso les quemase el frío al irse tan lejos.

Y María, conocerías a tus nietos y comprobarías lo que se parece a ti el pequeño y esos gestos tan del abuelo.

Por lo que me cuentan, parece que te mareaste un poco y fue en marzo cuando aplazaron esa operación tan importante. Y te transportaste mil años al rincón de las ausencias, donde no hay visitas por riesgo a tu propia muerte.

María, siento en lo más profundo de mí que te conozco. Y hoy me duele leer que te fuiste.

Debido a este caos que inunda los huesos, no te importará que por culpa de un virus no haya flores. Aunque sea inimaginable el dolor de la falta de adiós de todos los que te conocieron.

María, yo me voy a quedar en mi casa. Porque lo que no es urgente no va a estar en una lista de espera. Porque ahora mismo quiero regresar al pasado y que te salves.

Me gustaría decirte, que no es todo ahora tan malo. Se ha reconocido el esfuerzo titánico del personal sanitario y esta lucha parece de verdad. Lo hacemos por ellos y por ti. Vamos a conseguir que todos los medios sean para curarnos. Para que tu vecina conozca también a sus nietos. Para que está habitación aislada, salve vidas.

También quiero decirte que el encierro ha servido a parte de la sociedad para no visitar más zoológicos nunca.

Que cada día a las siete las personas tiran edificios a base de aplausos de solidaridad.

Que evado todas las discusiones que no me aportan e intento levantar cada día al que se cree vencido.

María, sé que estarás bien porque aquí te quieren mucho y sé que lo recibirás de alguna manera.

Quiero que sepas que estamos a un día menos de apreciar lo bonito. Solo por lo que vamos a conseguir, te haremos mil reconocimientos.

Estamos a un día menos de volver a bailar y que nos veas.