Att. Pablo Rodríguez (gobcan)

Estimado Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias.

No nos conocemos y muy posiblemente no nos lleguemos a conocer. Al fin y al cabo seguramente no tenga usted ningún interés en conocer a personas sencillas y humildes como yo.

Me presentaré, aunque será muy rápido y fácil de recordar porque compartimos el mismo nombre e incluso el primero de nuestros apellidos.

Pero tras ello le comentaré algunas cosas en esta pequeña carta abierta que le remito a través de algunos medios de comunicación. Don Pablo, creo que no compartimos un mismo punto de vista sobre algo que a mí me parece extremadamente urgente e importantísimo y, no sé por qué, tengo la impresión de que para usted no es ni tan urgente ni tan importante.

Durante un tiempo me he dirigido al presidente de nuestro Cabildo Insular de La Palma, siempre educadamente, para insistirle en que hay algunas cosas que provocó el volcán de 2021 en nuestra isla que hay que arreglar. El presidente va más despacio de lo que soñábamos, pero al menos va avanzando. Yo se lo reconozco públicamente.

Ya se puede regresar a Puerto Naos, vamos camino de lo mismo con La Bombilla y empiezan algunas conexiones terrestres importante para seguir la recuperación.

Faltan muchas cosas aún: en Las Manchas hay terrenos cercanos al campo de lucha que siguen aislados por una difícilmente entendible zona de exclusión sin sentido alguno, falta agua para muchos vecinos del mismo barrio cuyas tuberías sepultó el volcán por temas burocráticos muy difíciles de entender, falta un supermercado al sur de la colada... Faltan cosas, pero afirmo que el presidente insular al menos va tirando p’alante.

Con lo que no pudo avanzar fue con la LP2.

Y ahí es donde entra usted, don Pablo.

La LP2 es URGENTÍSIMA e INNEGOCIABLE.

La LP2 no puede seguir parada mientras otras muchas obras menos importantes avanzan. Permítame que use esta expresión, pero es que ¡se han hecho todas las carreteras postvolcán al revés del pepino!

Empezaron por una vía de emergencia por Hoyo Verdugo en Las Manchas, para conectar con Puerto Naos. Esa vía parece el Col du Tourmalet del Tour de Francia, don Pablo. Ojo, sé que no la hizo usted, no le estoy culpando por ello...

Continuaron por la menos importante de todas: la de la costa de Tazacorte. Una pequeña vía que iba entre plataneras y conectaba el desaparecido El Canguro con la ciudad bagañeta. ¡Empezaron por ahí cuando no quedó ni una triste platanera en la zona que atender! ¡Menudo disparate!

Siguieron más arriba “inventando” una nueva vía que conectaba mucho más al oeste La Laguna con las Norias para acceder a Puerto Naos y El Remo.

Ahora desde el Cabildo están haciendo la conexión de Todoque. Menos mal que nuestro presidente insular al menos tiene el radar más acertado que otros.

Y por ahí andan diciendo que la conexión El Remo – La Zamora es “importantísima”.

Yo de lo de El Remo ni opino. No le digo ni que sí ni que no. Pero sí le digo que hay cosas mucho más importantes, don Pablo.

Y es que en su mano está arrancar, de una vez por todas, la recuperación de la VÍA MÁS IMPORTANTE que sepultó el volcán de 2021: la LP2.

Yo espero, don Pablo, que usted comience estas obras asap. Yo espero, don Pablo, que no nos haga usted un José Mota con el típico “hoy no, mañana” que tanto les gusta a ustedes los políticos.

Lo espero yo, don Pablo, y miles de palmeros. Miles. Créame. No exagero, don Pablo, somos muchísimos los palmeros que estamos perdiendo ya la poca paciencia que nos queda con este asunto perpetuo de la recuperación de la LP2.

¿Nos va a ayudar usted ya o cogemos nosotros mismos las excavadoras?