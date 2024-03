Genios escondidos

Cuando los genios se esconden en cobardías compartidas. ¿Dónde están los genios? Los genios no son esas figuras vaporosas y grasientas que se expanden al leve frote de unas sudorosas manos ansiosas de regalos.

Necesitamos creer en los genios, pero no en aquellos que atienden absurdos deseos de dueños cada vez con menos capacidad de pensar por sí mismos, con cada vez menos capacidad de proponer y sí de aceptar. Que no imaginan mundos y sí se tragan decorados. No en esos genios que inventan utopías que se explican con simples memes, que compiten solo en número de visualizaciones, o frases sanadoras que nos pretenden explicar, porque no sabemos explicarnos por nosotros mismos. Respuestas de test que nos marcan las opciones disponibles.

No en esos genios de galas de smoking alquilados y joyas prestadas, maniquís vivientes que las lucen sonrientes, sobre humilladas banderas rojas. Maniquíes que pretenden enseñarnos de justicia social, igualdad, solidaridad y feminismo al bajarse de las limusinas, teatros llenos de trasnochada actualidad que nos quieren vender con señuelos del lujo, cotilleo, y extravagancia, que cada vez menos compran, porque para comprar tonterías ya hemos aprendido a encontrarlas en los tiktok y facebook de nuestro patio de vecinos. Y nos vamos a dormir sin saber quién ganó y nos despertamos y ni siquiera lo preguntamos. Eso sí, si hay bofetadas como otros años, eso ya es otra cosa. Habrá que repetirla.

¿Dónde están los genios de las ocho de la mañana, que enseñan en las aulas cómo Eratóstenes calculó el radio de la Tierra con la sombra de dos postes alejados o las endechas a la muerte de Guillén Peraza, o cómo trazar la bisectriz de un ángulo?

¿Dónde están esos genios olvidados que se esconden en el fondo de las lámparas, sin ganas de salir?

¿Dónde buscar los genios que escriben con tinta blanca sobre blancas hojas, que te responden con preguntas y no con respuestas. Olvidados genios de pincel en mano, de bisturí en quirófano, de músicos silenciados, genios de escuadra y cartabón, de versos inspirados?

Hoy solo salen de sus viejas lámparas oxidadas genios de club de alterne que llegan muy alto si los frotas bien, o de curas con pistolas, genios de lo insulso y lo soez.

¿Dónde están esos genios escondidos por vergüenza?

Esos genios que cuando los frotas se van a dormir.