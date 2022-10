Hay noticias recurrentes en La Palma, noticias garantizadas diría yo, como esos rescates periódicos de senderista a cargo de helicóptero en barrancos de la isla. Tuve la oportunidad de presenciar escondido como un indio en la floresta uno de esos rescates y me quedé impresionado de la eficiencia de piloto y personal de rescate. Casi sentí ganas de desriscarme aunque fuera un poquitín y vivir en vivo y en directo la experiencia para tener algo que contar. También son noticias recurrentes los congresos, seminarios, simposios y diversos aquelarres artísticos y científicos, sobre temas como el turismo, la seguridad, la reconstrucción, la vulcanología, la astrovulcanología, la ecología volcánica, la micología, la flora submarina de las fajanas, la literatura muy hispanoamericana y espero ansioso el Congreso Mundial de Lamentaciones y Plañideras por la Proliferación del Rabo de Gato. También son noticias, ejem, los constantes cierres de carreteras y cortes de tráfico, por obras, por pruebas más o menos deportivas, ejem, por asfaltado, reasfaltado, requeteasfaltado, señalizaciones a tutiplén, visitas de personalidades culturales y políticas de las diferentes metrópolis. Y no digamos las declaraciones de apoyo a La Palma de tirios y troyanos, todos empeñados en solidarizarse con nosotros en esta difícil tesitura. Y me pregunto cómo diablos podemos tener problemas con tanta gente interesada en nosotros, en ayudarnos, iluminarnos, decirnos cómo tenemos que reconstruirnos y enfrentar el drama con una sicología más positiva que una prueba de alcoholemia a las cinco de la mañana. En fin, algo se mueve en La Palma, lo que no sé muy bien es hacia dónde ¡¡¡ Noo, por favor, no me lo digan!!!