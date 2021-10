Tomates y ‘fumatas’

Me comentan que productores de tomate, que cada vez se mueven en un mercado más competitivo, proponen sustituir el tomate por el fumatis, léase cannabis. Todos sabemos que el cannabis curativo es legal, pero no el recreativo. Debe ser que en nuestro país la sociedad va por un lado y la ley por otro, pues tengo entendido que el consumo de la yerbita recreativa es abrumador, lo que no impide que la mayoría de sus señorías y señoríos parlamentarios hayan muy recientemente rechazado su legalización, con lo cual el Estado pierde una gran recaudación impositiva y los ciudadanos pierden una legalización relajativa. Bueno, tarde o temprano el cannabis será legal pero los sufridos productores de tomates habrán perdido la oportunidad de reconvertir su negocio en otro mucho más rentable. Y que conste que soy gran consumidor de tomates, qué se creían. Mientras tanto los tomateros pueden hacer un híbrido con el cannabis, el tomatabis, sano y a la vez recreativo. Será la edad de oro de las ensaladas. Fijo.