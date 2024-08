El PSOE pide “una respuesta eficaz y justa” para los agricultores de Barlovento con el agua de riego, indica en una nota de prensa. Sostiene que “el Gobierno municipal del PP ha dejado toda la responsabilidad en los vecinos, que se sienten desamparados ante esta situación crítica”.

El Grupo Socialista de Barlovento, se apunta en la nota, ha mostrado su “preocupación por la gestión del agua de riego en el municipio, con un Gobierno municipal que no da respuesta a las demandas de los agricultores, que se están viendo desamparados y solos ante esta situación compleja”.

En este sentido, recuerda que el pasado 30 de abril se celebró en el Ayuntamiento, a petición del Grupo Socialista, una Comisión del Agua, donde “trasladamos al Grupo de Gobierno los problemas que los vecinos nos habían ido manifestando y que representan un grave daño para el agro barloventero”.

Y es que, agrega, “se están perdiendo cosechas; no se cumplen los horarios establecidos para el riego; no se toman medidas contra el mal uso que se hace del agua en algunas zonas”. A esto se añade, informan los socialistas, que “recientemente ha sucedido que para una zona en concreto se han dado dos veces horarios de riego justo en un día en el que había corte de carretera y a los vecinos les perjudicaba por no poder trasladarse a sus cultivos en horarios normales. La primera vez que ocurrió, la ‘solución’ que se ofreció fue abrirles el agua la noche anterior (lo que no dejó conforme a todos, obviamente) y en esta segunda ocasión, los vecinos continúan sin recibir solución”.

En la citada Comisión del Agua -apunta el PSOE de Barlovento- “también se habló de una de las medidas que anunció el Ayuntamiento en febrero: limitar el llenado de estanques y represas. Pero son varios vecinos los que se quejan de que cuando detectan estas acciones y lo comunican, no se toman medidas”.

Destaca que “también se planteó revisar los horarios de riegos disponibles o, incluso, ponerlo por tramos para poder facilitar a los vecinos el acceso a este bien, visto que las dulas ya son de 15 días. También se planteó crear algún tipo de sanción para las personas que hagan mal uso de este recurso, pero no existe ordenanza municipal que regule este tipo de actuaciones. Este hecho no significa que no se pueda crear, pero el Grupo de Gobierno tiene que tener disposición a realizarla”.

Para la búsqueda de soluciones, se indica en la nota, el Grupo Socialista solicitará una reunión abierta a la participación de toda la ciudadanía en la que las personas afectadas por esta problemática puedan exponer sus dificultades y obtener respuesta y solución a las mismas“.

“Hay que estar más presente, no dejar en la mano solo de los vecinos esta organización, que nos corresponde a todos y sobre todo a los que toman las decisiones. Queremos que los vecinos tengan conciencia, pero tenemos que fomentar esa conciencia desde la Corporación municipal, que también es parte de nuestro cometido”, concluye la portavoz socialista, Amairany Francisco.