El XVIII Festival de Cuentos de Breña Alta reúne a 800 niños y niñas de toda La Palma en sus visitas escolares.

La 18 edición del Festival de Cuentos de Breña Alta ha reunido a unos 800 niños y niñas en la celebración de sus visitas escolares. Desde el 12 al 15 de noviembre, el festival ha desarrollado la visita escolar que ha sido un éxito entre el alumnado de escuelas unitarias, 4º, 5º y 6º de Primaria.

Además, se trata de la primera vez que la cita extiende su parcela formativa a toda La Palma concentrando así a centros educativos de toda la isla bonita. Hay que recordar que el Festival de Cuentos de Breña Alta es una iniciativa del Ayuntamiento de Breña Alta y del Cabildo Insular de La Palma.

La visita escolar de esta edición ha contado con los talleres de Beatriz Sanjuan, Isabel Benito, Freddy Gonçalves y también los cuentos de la narradora argentina Liliana Cinetto. La actividad ha ocupado distintos espacios del municipio de Breña Alta dotándolos de vida, oralidad y literatura.

El Festival de Cuentos de Breña Alta ha hecho una gran apuesta por las visitas escolares en esta edición con la ampliación a toda La Palma y la inclusión y acercamiento de las actividades a todos los centros educativos posibles. Hay que hacer especial alusión al Centro de Educación Especial El Dorador de Santa Cruz de La Palma, el Centro Ocupacional Breña Alta y Centro Residencial Nina Jaubert que también han estado invitados en esta décimo octava edición.

Liliana Cinetto, escritora y narradora participante en las visitas escolares de esta edición, se congratula de “compartir mis historias en sesiones exclusivas para escolares. Muchos de ellos quizás escucharon por primera vez a un narrador profesional en estas visitas escolares”, explica. Para Cinetto “los niños son los que más cerca están de las historias y los libros. Si no leen tanto como quisiéramos es porque los adultos no les leen, no les narran o no les compran libros”, afirma y continúa asegurando que “por eso aplaudo las propuestas como las del Festival del Cuento de Breña Alta, porque creo que la infancia y la vida son mejores con cuentos y libros”.

Por su parte, Freddy Gonçalves ha puesto de relevancia el hecho de que la visita escolar se extienda a toda La Palma: “esto hace que la experiencia no solo enriquezca a nivel social el festival, sino que multiplique las posibilidades en cuanto al acceso cultural de las infancias”.

Isabel Benito ha destacado que “el alumnado que participa de las visitas escolares descubre que también atesora un patrimonio de oralidad que puede desvelarse a través de la lectura compartida y la puesta en práctica de juegos y estrategias a partir de ilustraciones y textos relacionados con cuentos y narraciones de culturas diversas”, resume.

Otra de las participantes en las visitas escolares en Breña Alta, Beatriz Sanjuan, explica que “al basarse en una selección de álbumes y cuentos impresos, las niñas y niños tienen la oportunidad de compartirlos posteriormente en las aulas y con sus familias. Además, amplían sus modos de interpretación, porque unimos la transmisión oral a la lectura de imagen, la búsqueda de datos curiosos o la combinación de distintas versiones. Esto se refleja en las actividades”, sintetiza. Además, Sanjuan argumenta que las visitas escolares “no tratan de rellenar espacios prefabricados con una sola respuesta, sino generar disfrute e interés por la participación como creadores: elaboran mapas de sus propias ficciones, inventan personajes nuevos y los mezclan con el imaginario común, juegan con las rimas, la musicalidad…”.

Cayetano Cordovés, director del Festival de Cuentos de Breña Alta, quiere destacar “la gran apuesta que se ha hecho este año desde el Ayuntamiento de Breña Alta como el Cabildo de La Palma para que la cita llegase a un mayor número de escolares de todo el contexto insular”.