“El alcalde de Breña Baja es el cuello de botella que impide el despegue del municipio, que lleva años estancado”

El PSOE señala en una nota de prensa que el alcalde de Breña Baja es el “auténtico cuello de botella que sufre el municipio para lograr despegar y convertirse en el municipio próspero, competitivo y con la calidad de vida que merece su ciudadanía”. “En definitiva, el obstáculo que está impidiendo hacer realidad las enormes potencialidades socioeconómicas de las que disfruta Breña Baja”.

El Grupo Socialista lamenta que con “un alcalde ausente, la mitad del tiempo fuera de la isla, disperso en sus funciones, donde Breña Baja ocupa un lugar secundario, es imposible que se lidere el impulso que necesita nuestro municipio. Breña Baja necesita mucho más que selfies y entretenimiento de fin de semana”, agrega.

Como muestra de esta situación, destacan “la parálisis que existe en materia de obras, competencia del propio alcalde”. En este sentido, indican que “en el Plan de Cooperación en Obras y Servicios del Cabildo, Breña Baja está en la cola de los municipios de la isla, con prórrogas todas las anualidades y devolución de importes por falta de ejecución”.

Como ejemplo, indican que “la anualidad de 2019 todavía no está ejecutada. Ahí se encuentran el parque de skate, que tendrá que ejecutarse antes del 31 de diciembre para no perder los fondos, después de varios aplazamientos, y la plaza de la Iglesia antigua de San José, que ahora no se realizará por cambios de última hora. Para las siguientes anualidades ni siquiera han comenzado los trabajos”.

“El Gobierno municipal no va más allá de encargar proyectos para dejarlos dormir en un cajón. Presume de músculo económico pero se queda en apariencias. Todo son proyectos: rehabilitación de plazas que no ejecutan, calles que no se trazan, promesas de 2020 como la ampliación del Consultorio de Salud que nunca llega. Breña Baja necesita un liderazgo a pie de calle, estrategia y ejecución. No solo promesas y acciones faltas de contenido”, añaden.

Desde el Grupo Socialista insisten en que el alcalde es el “cuello de botella que está propiciando que Breña Baja continúe eternamente con las mismas infraestructuras desde hace 12 años. La biblioteca que lleva años cerrada, cuando tenía que estar abierta desde 2009 por número de habitantes; no hay Casa de la Cultura, teatro, gimnasio, mercado, o museo, siendo un municipio turístico, o zonas verdes para deporte o parques infantiles terminados, ni aceras que unan barrios, o un paseo costero en buen estado para los turistas y locales”.

“Por el contrario, existen municipios palmeros, con un tercio menos de habitantes, que tienen estas infraestructuras a pesar de ser municipios pequeños, porque la planificación a largo plazo es real”, asegura.

“Desde el PSOE apostamos por Breña Baja, porque tenemos claro las enormes potencialidades de las que disfruta el municipio para convertirse en un referente insular en turismo de calidad, industria y agricultura”. “No va en nuestro ADN bajar los brazos y conformarnos con ser un municipio dormitorio, como ha hecho el Gobierno municipal actual”, concluyen.