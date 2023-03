El PSOE exige al alcalde de Breña Baja que “explique el casi millón de euros de facturas sin expediente pagadas en 2022”

El PSOE de Breña Baja reitera en un comunicado “su exigencia al alcalde para que ofrezca una respuesta sobre los pagos de facturas para los que no existe expediente previo y que están incluidos en el anexo del ‘Informe de Intervención sobre las Resoluciones adoptadas contrarias a reparos. Ejercicio 2022”.

Señala que “la respuesta ofrecida en un comunicado de prensa reciente por el regidor del Partido Popular, no responde a lo que se le pregunta, ni explica el informe y se sale por peteneras, como suele ser habitual”. “La respuesta pública que ha hecho es inútil y carece de contenido. Nadie le ha preguntado su opinión por cuestiones macroeconómicas, por su portal de transparencia, su opinión personal sobre la portavoz del PSOE, pataleta incluida, o que analice por qué Ana García y su equipo son más activos y reconocidos en el municipio, lo que es normal tras una profunda renovación de la agrupación local. Tampoco se le ha pedido por las medidas tomadas recientemente en 2023 en la gestión del Ayuntamiento, a sabiendas de nuestra reclamación”, dice.

PSOE de Breña Baja destaca que “lo que haya hecho en 2023, como crear la plaza de tesorero o las prácticas del Programa Primera Experiencia Laboral para ayudar a potenciar el servicio de Intervención, no hacen desaparecer el casi millón de euros de facturas sin expediente de 2022 o el incumplimiento de la normativa vigente en contratos como relata Intervención en sus informes. Esto será relevante para 2023 en adelante, pero atrás en el tiempo no repercute. No le preguntamos por los contratos licitados, sino por los servicios facturados que ni siquiera tienen un expediente”.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Breña Baja, Ana García, recalca que se ha exigido “respuestas claras y concisas sobre el citado informe del municipio que gobierna, que no es otro que Breña Baja”. “Desafortunadamente, la respuesta del alcalde únicamente ha hecho referencia a la anterior nota de prensa del PSOE (23/03) para comentar que no le gusta la denominación de ‘contratos verbales’, respuesta estéril y pueril para un gestor que está al frente de una administración pública”. “La respuesta pública del alcalde es tan vaga que, más que poner luz sobre este asunto, genera dudas e incertidumbre. Asimismo, dada la repercusión mediática, ya no es únicamente la oposición quien exige explicaciones sobre el casi millón de euros y la gestión del ayuntamiento, sino también la ciudadanía que ha depositado la confianza en él y su grupo de Gobierno”, subraya la portavoz.

Ana García reconoce que, “en un atisbo de autocrítica por parte del alcalde, reconocemos que es bueno haber aprobado el 2 de junio 2022 un plan de regularización, con lo que tácitamente acepta que el ayuntamiento que gobierna en mayoría absoluta desde 2015 tiene un problema con la Ley de Contratos”. “No obstante, como ya señalamos en la nota de prensa anterior, dicha regularización sólo ha permitido solventar los convenios con asociaciones y algunos contratos pero no aquellos de especial gravedad como el servicio de recaudación, como ha pedido reiteradamente el interventor, dejando fuera los 30 expedientes con facturas por un valor de casi un millón de euros (919.000 euros). Es importante recalcar que el citado informe hace referencia únicamente al ejercicio 2022. ¿Qué ha ocurrido con anterioridad? ¿Hay más objeciones? ¿Es algo nuevo o es una práctica que se ha normalizado?”.

“Exigimos una explicación clara por parte del alcalde de Breña Baja para darnos la tranquilidad de que no nos encontraremos con más juicios. Ya ha perdido dos este año y hemos encontrado 9 expedientes judiciales entre la documentación sin que nos conteste a qué son (solicitud de información desde junio 2022)”. En este sentido recuerda que, “como oposición, no tomamos las decisiones del Ayuntamiento pero fiscalizamos la acción del grupo de gobierno. Fiscalización que se ha visto dificultada por la falta de colaboración y transparencia del actual grupo de Gobierno, no facilitando la información solicitada”. “Si se aplicara la misma celeridad con la que paga las facturas, los proyectos sociales y urbanísticos de envergadura que necesita el municipio saldrían adelante. ¿O es que acaso el pago de un ‘Servicio de seguimiento de medios informativos’ que gestiona las redes sociales, fotos y publicidad del Ayuntamiento, en las que sale el alcalde día tras día, por un importe mensual de 898,80 euros, es más importante que cubrir necesidades básicas del municipio?”, dice.

Ana García señala que “si el grupo de Gobierno se jacta de transparencia una y otra vez, no puede estar en desacuerdo con que la ciudadanía conozca y entienda que hay un problema importante a subsanar. Exigimos una aclaración pues para el PSOE de Breña Baja, la respuesta del alcalde solo pone de manifiesto la absoluta desorganización y falta de gestión que impera en el actual grupo de gobierno de los populares”.

El PSOE de Breña Baja subraya que “lejos de crear confusión, se ha trasladado y explicado a la ciudadanía nuestras dudas respecto al informe”. “Entendemos que estas facturas incluidas en los llamados ‘informes de omisión’ del expediente n.º: 593/2023, que aparecen listados en su anexo, reiteran una y otra vez ‘el incumplimiento normativo recogido en el art. 99.2 LCSP que establece la prohibición del fraccionamiento del objeto de contrato con la finalidad de eludir los procedimientos de adjudicación. Podría el alcalde responder a las siguientes preguntas: ¿Qué significa que una factura se haya fraccionado? ¿Quiere esto decir que un mismo servicio se ha fraccionado para evitar su licitación?”.

Continuando con el citado informe, instan al alcalde a “clarificar qué significa que no exista expediente previo. A nuestro entender, a la vista de cada uno de los 30 expedientes, parecería que llegan facturas por servicios y/o obras al Ayuntamiento, de manera recurrente, y para las cuales se exige un pago, pero al mismo tiempo, para las cuales no se ha justificado su motivada necesidad, o que sean siempre las mismas empresas las que realicen servicios al Ayuntamiento y no otras (¿se garantiza la concurrencia competitiva?) o por qué hay servicios que se llevan realizando durante años con la misma empresa sin regularizarse en contrato escrito o control de precios”. “Entonces, nos preguntamos si no se ha llegado a un acuerdo escrito, ¿a qué tipo de acuerdo se ha llegado? ¿es verbal o es escrito? Si no hay información previa a la factura, ni expediente, ni constan unas mínimas condiciones por escrito, pero finalmente se pagan esas facturas, ¿cómo se garantiza el servicio? ¿o que no se inflen los precios? ¿son estos pagos urgentes o son estructurales? ¿quién y por qué razones se eligen esas empresas y no otras? ¿cuál es el procedimiento para renovar los servicios anualmente?”.

“Ciertamente, argumenta la portavoz socialista, la ley de contratos prohíbe los contratos verbales y a dedo. Pero sin haber expediente ni documentación escrita con objetivos, criterios conocidos y luego se paga una factura, quizás el alcalde pueda explicar cómo se llama el acuerdo entre empresa y Ayuntamiento. ”Pedimos transparencia y una aclaración pública“, añade.

Desde el PSOE de Breña Baja destacan que “como explicamos en su momento, la transparencia tal y como la entiende el alcalde de Breña Baja no es la transparencia real. De hecho, propusimos 10 medidas para garantizarla y que actualmente no se cumplen. El portal de transparencia del Ayuntamiento está obsoleto y en gran parte vacío de contenido. En su estado, no sirve para acceder a la información actualizada. Este tipo de informes, por ejemplo, deberían estar publicados ya que se llevan a pleno. Pueden leer más extensamente sobre nuestra opinión en transparencia aquí” .

“Francamente nos preocupan los incumplimientos normativos y que sean reiterados en el tiempo, síntoma de mala gestión continuada, incumplimiento de la normativa vigente en contratos, mala praxis en planificación y que esto se traduzca en pagar más por los mismos servicios, al no haber control de precios. Al fin y al cabo, nos preguntamos una y otra vez, por qué Breña Baja no tiene Casa de la Cultura, residencia de ancianos, acerados entre barrios, parques infantiles en condiciones, gimnasio…, cuando otros municipios cercanos y de menos habitantes los disfrutan. El problema es la gestión, y nos preocupa que esa gestión, además, se traduzca en despilfarro”, señala García.

“Reclamaciones al alcalde”

“En definitiva y con la finalidad de ayudar al alcalde a elaborar su respuesta pública y no se vaya por los cerros de Úbeda, concretamos nuestras exigencias:

-Exigimos de nuevo la necesidad de que el alcalde explique cómo va a reducir los contratos menores del Ayuntamiento y cómo justifica el frecuente “uso indebido de la figura del contrato menor” (página 4 del Informe de intervención al que nos referimos, Expediente 593/2023). Si llega casi al millón de euros en 2022 y en los informes derivados se lee continuamente referencias a años anteriores... ¿A cuánto asciende en 2021? ¿Y anteriormente?

-La ley de contratos es de 2017. ¿Qué acciones ha realizado para regularizar la situación antes del plan de regularización propuesto por el PSOE y aprobado en pleno el 2 Junio 2022? El acta del pleno indicado, a pesar del 10 en transparencia del que presume el alcalde, no está subido al portal de transparencia, a fecha de hoy. Tampoco el resto de actas ¿Es esto transparencia?

-Pedimos también aclaración de por qué el alcalde no toma medidas inmediatas, si es conocedor del problema. ¿Es por mala gestión? ¿es por dedicarle poco tiempo? ¿mejoraría la situación si no pasara tanto tiempo ausente del Ayuntamiento? Si no es por mala gestión, o de tiempo, ¿implica que ha elegido no planificar los contratos menores? ¿Por qué razón?

-Solicitamos aclaración de cómo garantiza la imparcialidad e igualdad de condiciones a la hora de elegir empresas para prestar servicios sin seguir los controles de la Ley de Contratos.

-Solicitamos aclaración pública de cómo es posible garantizar que empresas del entorno personal del alcalde o del de su equipo de trabajo no se beneficien de sus decisiones y que estén en una posición de ventaja competitiva sobre otras empresas?

-Solicitamos aclaración pública de las siguientes afirmaciones reiteradas del Interventor que encontramos examinando la relación de facturas en los Informe omisión que se derivan del Exp 593/2023 (anexo): a. ‘el importe reconocido en esta obligación supera los umbrales establecidos por el artículo 118 de la LCSP para los contratos menores de servicios, por lo que incumple la normativa de contratos menores en su totalidad’; b. ‘dado que esta actividad viene siendo ejecutada en varios ejercicios, se incumple el plazo máximo establecido en el art. 29 LCSP para los contratos menores’; c. ‘Este gasto sobrepasa el umbral cuantitativo por lo que es preceptiva su pública licitación“; d. ‘el artículo 99.2 LCSP establece la prohibición del fraccionamiento del contrato con el objetivo de eludir los procedimientos de adjudicación”, y e. ‘a juicio de esta Intervención se han omitido trámites esenciales“.

Ana García concluye confiando que “el alcalde nos aclare finalmente la situación. No obstante, por la transparencia publicaremos el informe exp. 593/2023, que es documento público y que se ha llevado a pleno, así como extractos de los 30 informes de omisión por transparencia. Protegiendo claro está los datos personales implicados. Nuestro afán -prosigue- es pedir aclaraciones en la gestión del alcalde de Breña Baja y garantizar el cumplimiento normativo y de transparencia. No pretendemos ni mucho menos perjudicar al empresariado que intenta ganarse el pan y que al fin y al cabo, realiza su trabajo en las condiciones que se les piden. Las autoridades deben actuar con respeto a la legalidad vigente”.