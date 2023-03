El PSOE exige al Gobierno del PP de Breña Baja “transparencia real” en el Ayuntamiento

“Ante el anuncio a bombo y platillo del grupo de Gobierno del Partido Popular de que ha obtenido la máxima nota en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Breña Baja, el PSOE no puede evitar preguntarse qué entiende el alcalde por un ejercicio de transparencia y democracia”, dice la portavoz socialista, Ana García. “En realidad, el portal es una web, una estructura donde deben haber contenidos. Este índice califica a la estructura atendiendo a unas especificaciones prefijadas, pero desgraciadamente (está prevista una nueva Ley para corregirlo) no califica si los contenidos están completos, actualizados o si son accesibles para la ciudadanía. Así las cosas, se ha calificado con el índice de 10 al portal, pero en ningún caso se ha medido la transparencia real”, asegura.

La portavoz del grupo Socialista, Ana García, señala que para que “fuese real, lo primero que debería haber hecho el grupo de Gobierno sería publicar el coste del informe, la empresa que lo ha llevado a cabo y copia del mismo informe. No se han publicado. Lo segundo hubiese sido que el informe se realizara con datos e información actualizada. Pero tal y como consta en el portal, pocos datos sueltos se han actualizado desde 2021, así que constan mayoritariamente los de 2020 y 2021, desde que se contrató a la empresa, y en todo caso están incompletos”, afirma.

“Lo tercero es que el portal fuese útil. Si se intentan buscar las actas de los plenos del año pasado o los contratos adjudicados por el ayuntamiento o las obras públicas en proceso de adjudicación, no encontrará nada. No están a fecha de hoy. Para todo si aparece su apartado correspondiente y el espacio reservado en el portal web pero no hay datos. El espacio está vacío ”¿Tienen los ciudadanos acceso a los datos? ¿Es esto transparencia real? ¿Pueden saber los ciudadanos qué temas o acciones se están trabajando y llevando a cabo por el ayuntamiento?“, se pregunta la portavoz socialista.

“El cuarto punto en transparencia real debería ser hacer públicos los días que el alcalde está ausente del municipio para poder atender a la ciudadanía. El quinto, hacer público el tiempo medio de respuesta a la ciudadanía cuando presenta quejas o solicitudes (un mes máximo por ley). Se sabe, por ejemplo, que bajo la gestión del PP, el Ayuntamiento tiene informes negativos del Diputado del Común en cuanto a transparencia y respuesta”, advierte Ana García.

“También por transparencia, el sexto punto sería comunicar a la ciudadanía cuándo se celebran los plenos y su contenido. El séptimo punto sería comunicar los ingresos del ayuntamiento y los gastos desglosados para fiestas, obras, educación, biblioteca, sueldos, mantenimiento, cultura, turismo, dinamización comercial, ayuda a domicilio, cuántas personas han necesitado ayudas, si hay obras sin ejecutar y aplazamientos o presupuesto sin ejecutar. Si alguna de las acciones del ayuntamiento les va a afectar, o si se devuelve dinero de subvenciones como suele ocurrir con el Plan de Cooperación, donde sorprendentemente se devuelve dinero casi cada año por falta de ejecución. Todo ello de una manera accesible puesto que la lectura de unos presupuestos no son accesibles a la mayoría de la población”, subraya.

“El octavo punto en transparencia debería ser comunicar los plazos de respuesta a las preguntas y solicitudes de los partidos de oposición. Para poder hacer oposición y fiscalizar, los partidos políticos deberían obtener respuesta en tiempo y forma (5 días es el plazo legal) a sus solicitudes. Porque por transparencia, la oposición también debe contar con datos para poder fiscalizar las acciones del grupo de gobierno, tomar decisiones informadas y defender desde otro punto de vista, las acciones y el trabajo. Defendiendo así, también, la elección democrática de la ciudadanía que ha depositado en ellos su voto”, señala.

En este sentido, destaca que como portavoz del grupo de la oposición ya ha preguntado “en tres plenos y por escrito, el 2 de Junio 2022, sobre los nueve expedientes judiciales que ha descubierto escondida entre la documentación, sin que se haya ofrecido respuesta. ¿De qué son esos juicios y cómo van a perjudicar al Ayuntamiento? ¿hay más expedientes judiciales?”, se pregunta la concejala, quien indica que “se ha perdido un juicio este año y para indemnizar se ha tenido que pedir un préstamo”.

Además, recalca que “el Gobierno municipal tampoco ha contestado ni dado copia del informe de Costas que paraliza al Plan de Ordenación desde 2014. La ciudadanía no sabe qué propuestas han sido rechazadas por Costas o por qué no se han subsanado, mientras seguimos sin poder desarrollar urbanísticamente el municipio”.

Además, recalca Ana García que “por transparencia, la ciudadanía debería saber y que no figura como dato en el portal de transparencia, que este año se han devuelto las ayudas para arreglar la Playa de Varadero (Los Cancajos), unos 200.000 euros, por no ejecutarla. O que no puso un suelo decente a la plaza de la Iglesia antigua de San José aún estando planificado. O el por qué no se han hecho las aceras eternamente prometidas. O el motivo por el que no se ha ejecutado todavía el parque de ocio después de 13 años, o no se han terminado Las Salinas (10 años). O si han aumentado el gasto en servicios sociales como correspondería ante las crisis derivadas del volcán, el covid o la guerra en Ucrania. ¿Tienen los ciudadanos acceso a los datos? ¿Es esto transparencia real? ¿Pueden saber los ciudadanos qué temas o acciones se están trabajando y llevando a cabo por el ayuntamiento?” , se cuestiona.

“También es transparencia, que la ciudadanía de Breña Baja supiese que el Ayuntamiento tiene presupuestado más de 40.000 euros al año en publicidad, redes sociales y reportajes fotográficos, donde el grupo de Gobierno es más protagonista que el propio pueblo o actos y donde ni un euro de este dinero se ha gastado en facilitar el acceso de la ciudadanía a la información”, señala.

Ana García defiende que “explicar, de manera fácil y sencilla, los ingresos y gastos del Ayuntamiento, para que pueda consultarlo la ciudadanía, estar informado o que los presupuestos sean más participativos, sería, para el PSOE de Breña Baja, el punto nueve en transparencia: formación para poder entender la información”.

Finalmente, Ana García recuerda que “el año pasado también criticamos este indicador de transparencia, que en nada refleja la transparencia real, sino la estructura de una web para acceder a la información mediante el citado portal, pero no para acceso a la información en realidad”. “Breña Baja es prácticamente el único municipio de La Palma que no retransmite sus plenos amparados en el alto coste, que ya denunciamos el año pasado. Y ese sería el punto 10 de nuestra crítica a la transparencia: acceso a la información en tiempo real”. A partir de ahora, dice García, “si quieren ver los plenos, los retransmitiremos nosotros, poniendo la tecnología con nuestro móvil y un pequeño trípode que cuesta 6.75 euros. No será perfecto, pero tendrán acceso”, concluye.