CC: “El alcalde de San Andrés y Sauces impide constantemente nuestra labor de oposición”

Coalición Canaria en San Andrés y Sauces denuncia el intento del alcalde, Francisco de Paz, de boicotear el nombramiento de Simón Guzmán Conde como nuevo concejal del grupo nacionalista, en sustitución de Antonio Ortega, convocando un pleno extraordinario para este jueves a las 8:00 de la mañana, una hora a la que el afectado no puede acudir porque se encuentra trabajando.

“Este desprecio forma parte de la estrategia de Paz de negar a la oposición su espacio en la vida municipal, entorpeciendo siempre, en todo lo que puede, nuestro trabajo y el acceso a la información”, explica Belén Nonato.

El grupo de CC se ha quejado en reiteradas ocasiones de la falta de transparencia del grupo de Gobierno en el Ayuntamiento, que de manera habitual retrasa indebidamente, mucho más allá de lo razonable, la respuesta a las peticiones de documentación.

La falta de transparencia y la prepotencia se ha convertido en la seña de identidad del grupo de Gobierno del Ayuntamiento de San Andrés y Sauces. “Se trata del estilo poco democrático de hacer política que tiene Francisco de Paz, donde no se respeta el derecho y el deber de la oposición a fiscalizar el trabajo del grupo de Gobierno”, lamenta la portavoz de CC.

En su empeño por poner obstáculos, es habitual que el alcalde convoque las comisiones municipales a primera hora de la mañana, en horario laboral, a sabiendas de que los concejales de la oposición no pueden acudir porque tienen que trabajar. “Y ahora aplica el mismo sistema para obstaculizar el nombramiento de nuestro nuevo compañero Simón Guzmán Conde”.

“Le hemos pedido a Francisco de Paz, en reiteradas ocasiones, que convoque las comisiones y plenos en horario de tarde, porque es la única manera de que podamos participar en ellas los concejales que no cobramos un sueldo del Ayuntamiento, pero no ha hecho nada al respecto porque se siente más cómodo en un entorno en el que no tiene que dar explicaciones de lo que hace y donde nadie le lleva la contraria”, lamenta Belén Nonato.