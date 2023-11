El PP de El Paso llevará a pleno la exención del impuesto de plusvalía

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de El Paso, Nayra Castro, en una nota de prensa, señala que llevará una moción al pleno que se celebrará este jueves, 30 de noviembre, “en la que solicitamos la exención del impuesto de plusvalía por sucesión mortis causa e inter vivo, al máximo del límite permitido”. El PP indica que “ahora más que nunca los nacionalistas deben activar las herramientas necesarias para bajar impuestos en el municipio”.

Castro explica que la ordenanza fiscal actual de este tributo en el Ayuntamiento de El Paso “no recoge bonificación alguna al contribuyente, y apunta que ”heredar una propiedad no debería suponer una carga económica adicional cuando sobre ese bien inmueble ya se ha tributado durante toda o gran parte de su existencia, ya que se seguirá tributando sobre ese bien y, sobretodo, se ha tributado durante toda la vida del propietario original. Heredar no es una transacción comercial, no es realizar un negocio, y no debería ser un pago más al Ayuntamiento“. Además, añade que ”tampoco se concibe que los negocios inter vivos lleve aparejada otra carga tributaria, ya que se abona el impuesto ante la Agencia Tributaria, por transmisiones patrimoniales, y se estaría tributando, a día de hoy, dos veces por la misma operación de compra venta, donación u otro“.

La concejal del PP apunta que ·el municipio se encuentra inmerso en plena reconstrucción, y ahora más que nunca la labor de las administraciones debe ser la de activar las herramientas adecuadas para bajar impuestos, y que ese dinero se quede en el bolsillo de nuestros vecinos con el fin de que pueda ser invertido en seguir fomentando el consumo local“.

Por último, el PP espera “contar con el apoyo necesario para que esta medida salga adelante, porque ahora más que nunca debemos trabajar para ofrecer respuesta a nuestros vecinos, y facilitarles su día a día”.