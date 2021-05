IUC denuncia que el Ayuntamiento de Los Llanos levantó reparos por más de 12,5 millones en 2019

Izquierda Unida Canaria (IUC) denuncia que el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, mayoritariamente a través de Decreto de Alcaldía, levantó 195 reparos de la Intervención de Fondos por importe de 12.145.132,47 euros en el ejercicio 2019, según se recoge en un Informe sobre los reparos efectuados y resueltos durante el ejercicio 2019 dado a conocer en el último Pleno ordinario, informa en nota de prensa IUC.

"Los reparos se formulan, tal y como recoge la actual Ley General Presupuestaria, cuando la Intervención 'al realizar la fiscalización o intervención, se manifiesta en desacuerdo con el contenido de los actos examinados o con el procedimiento seguido para su adopción'. En el caso de los expedientes de gasto del año 2019 los reparos vienen motivados porque se 'han omitido requisitos o trámites que pudieran dar lugar a la nulidad del acto' o 'no se acredita suficientemente el derecho del perceptor”, explica.

Para Felipe Ramos, portavoz de IUC, “la buena gestión económica de la que habitualmente presume el grupo de Gobierno del PP no encaja con que el 65% del Presupuesto de gastos de un año se repare. Se puede comprender que una parte importante de los reparos, aunque es responsabilidad del Gobierno no haber acordado una Relación de Puestos de Trabajo, afecten a expedientes vinculados con las retribuciones del personal, pero no que se reparen expedientes de servicios por importe de 3,8 millones de euros”.

“Lamentablemente no se trata de una situación nueva la importante cantidad de reparos que se levantan cada año, producto de una mala gestión económica, pero sí el aumento exponencial en los últimos años con el PP. Se ha pasado de 793 y 8,2 millones reparados en 2014 o 694 por 8,7 millones de euros en 2015 a más de 12 millones de euros,” señala Ramos.

El portavoz de IUC recuerda como “en la actualidad se encuentran vencidos diversos contratos cuya prestación se sigue realizando contra facturas, algo que no permite la legislación, y que es consecuencia de no prever una nueva licitación antes de que finalizara la anterior.” "Los contratos vencidos, y cuyo objeto se sigue abonando contra factura, corresponden a la gestión de nóminas, seguro colectivo de vida, retirada de vehículos con grúa de la vía pública, desinsectación y desratización de dependencias municipales, mantenimientos de puntos de control de sistemas de abastecimiento de agua, servicios en materia de prevención de riesgos laborales, asesoramiento áreas jurídicas y económicas, tramitación expedientes de alteración catastral y PDAs de la Policía Local", detalla.

Por otra parte, añade, "la falta de planificación en materia de contratación del grupo de Gobierno hace que determinadas empresas, sin que exista contrato alguno, presten diversos servicios que facturan periódicamente. Esta situación va en contra de los principios de libre concurrencia, igualdad de trato y no discriminación en el acceso de los particulares a la contratación pública, algo que si existiera voluntad política por parte del PP se podría corregir", afirma Ramos.