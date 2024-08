Las fiestas de Argual disfrutarán del mejor pop rock de los 70’ y 80’

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, con motivo de las Fiestas de Argual, organiza un concierto de Miss Music Band en la plaza del barrio. El grupo, que interpreta los mejores temas pop rock de los años 70 y 80, actuará este viernes, 9 de agosto, a las 20:30 horas, informa en nota de prensa.

La concejala de Dinamización de Barrios, Tamara Acosta, ratifica el apoyo del Ayuntamiento a la Asociación de Vecinos Tirimara Argual para la celebración de sus fiestas.

“Estas fiestas son un evento muy importante para nuestros vecinos de Argual y del resto del municipio. Cada vez más personas de otros lugares de la isla se acercan al barrio a disfrutar de sus actividades. Seguiremos aportando nuestro granito de arena para que crezcan y sigan dinamizando el municipio”, apunta Acosta.

Miss Music Band interpretará himnos como A quién le importa, Walking on Sunshine, We will rock you o Highway to hell en un espectáculo repleto de ritmo y energía.

Las Fiestas de Argual

Antes del concierto de este viernes, las Fiestas de Argual cuentan con una rica programación que combina ocio y deportes.

Este miércoles, 7 de agosto, tendrá lugar una fiesta de la espuma con hinchables para el disfrute de toda la familia. El jueves, día 8, será el torneo de fútbol 2X2, la actuación del cuentacuentos Güicho Estévez y la presentación del documental del Juego del Calabazo. Para el viernes, día 9, está previsto el concierto de Miss Music Band.

Para el sábado, 10 de agosto, se celebrará la mítica Fiesta de la Cerveza, con la actuación del Grupo Tres de Caña, Dúo Somos Latinos y los djs Ronal Herrera y Capote.