El PP de El Paso pide que se ponga en funcionamiento el depósito de agua de la calle Taburiente A

El portavoz del Grupo Popular en El Paso, Ángel Tomás Hernández, ha pedido al equipo de Gobierno que “solicite al Consejo Insular de Aguas colaboración para que se ponga en funcionamiento el depósito de agua que está ubicado en la calle Taburiente A, y abastece a la zona baja del municipio, Dos Pinos y Tendiña”, se informa en nota de prensa.

Hernández no duda en señalar que “parece que al Ayuntamiento no le interesa lo más mínimo que este depósito, de más de 1.000 metros cúbicos, comience a realizar su trabajo. Han pasado diez años desde su construcción, y aún no se ha puesto en actividad”. Además, recuerda que “en el presupuesto 2021, el equipo de Gobierno tampoco ha destinado ni un solo euro para ello. Por lo que es necesaria la implicación del Consejo Insular de Aguas si realmente se quiere poner en marcha”, a lo que añade que “si el presupuesto local no recoge medidas para esto proponemos, y vista la buena predisposición del Consejo, que se busque colaboración a través de este órgano insular”, afirma.

Asimismo explica que “se trata de un depósito de abastecimiento, cuya agua serviría tanto para consumo humano como para regadío. Por lo que es fundamental que se ponga en uso, cuanto antes. Ni nuestros agricultores, ni nuestros ganaderos, y en general, ninguno de nosotros nos merecemos pasar un verano como el pasado cuando tenemos herramientas para frenar la sequía, y el Consistorio no las pone en funcionamiento”, afirma.

El portavoz también ha querido poner en valor “el trabajo que se está haciendo en otros municipios, como en Los Llanos de Aridane, que ha conseguido ahorrar agua en comparación con años anteriores, teniendo más usuarios en la red de abastecimientos. Algo que es posible gracias no solo a la inversión de terceros, sino también a las obras de mejora y el plan de detección de fuga que realiza el mismo Ayuntamiento para lo que existe un compromiso político real, no como sucede en nuestro municipio“, afirma.

Por último, desde el PP de El Paso piden que “ahora más que nunca el equipo de Gobierno se implique con este asunto, tome decisiones, realice inversiones propias y utilice todos los instrumentos que tiene a su alcance. No queremos ni podemos permitirnos más situaciones complicadas con la sequía por la inacción de este Ejecutivo”.