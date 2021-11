El PP pide al Ayuntamiento de El Paso que “aclare en qué se han invertido los donativos del incendio”

El portavoz del PP de El Paso, Ángel Tomás Hernández, pide al Ayuntamiento que "aclare en qué se ha invertido el dinero que la gente donó por el incendio que tuvo lugar durante el mes de agosto", se informa en nota de prensa.

Hernández explica que "la oposición aún no conoce el destino de esos donativos, algo que deja entrever que el equipo de Gobierno no está siendo totalmente transparente con la oposición, ni con los propios vecinos del municipio”. Asimismo, también pide al Ejecutivo municipal que "no pase lo mismo con las donaciones económicas que se han hecho por la erupción del volcán, y que se informe de cuánto y en qué se va a invertir ese dinero, ya que es clave para la recuperación de El Paso”, afirma.

Por último, desde el PP de El Paso recuerdan "la importancia de que todas las administraciones continúen trabajando en la misma línea, porque solo así conseguiremos seguir siendo más fuertes que el volcán”.