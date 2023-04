David Ruiz, candidato de CC a la Alcaldía de Tazacorte: “Nos presentamos a estas elecciones con hechos, no con promesas ni palabras vacías”

David Ruiz, se indica en una nota de prensa de CC, ha presentado el equipo que le acompaña en su candidatura a las elecciones locales del 28 de mayo para renovar la alcaldía de Tazacorte. “Es un equipo renovado que comparte una característica en común: el compromiso con su pueblo, la ilusión y las ganas de trabajar, que es lo que más nos hace falta en estos momentos para afrontar los retos que tenemos por delante”, explicó.

“Nos ha tocado gobernar en la peor etapa de la historia de este municipio y ha sido muy difícil trabajar en estas circunstancias, pero podemos decir orgullosos que nosotros no nos presentamos a estas elecciones ni con promesas ni con palabras vacías, sino con hechos que avalan nuestra forma de trabajar por y para las personas”, añadió.

“Hay que apostar por Tazacorte, pero no solo nosotros. Tenemos que exigirle al Gobierno de Canarias y al Cabildo que apuesten por Tazacorte y que cumplan de una vez sus compromisos con este pueblo”, dijo.

“Hemos sido la primera administración en otorgar licencias a los agricultores para que recuperen sus fincas en las zonas seguras de las coladas y los bordes, pero nos vemos frenados por un Cabildo que no está actuando de manera justa con Tazacorte”, recordó. “Tampoco lo está haciendo el actual Gobierno de Canarias”, agregó, recordando que “aún no se ha empezado la construcción de las viviendas prometidas tras el volcán para las que el Ayuntamiento compró y cedió un terreno, es muy grave que todavía no se haya puesto la primera piedra”.

Nieves Lady Barreto, secretaria insular de CC y candidata al Parlamento de Canarias, intervino en el acto para destacar la valentía de quienes en “estos momentos tan complicados se suman a un proyecto político para trabajar por su municipio. Necesitamos gente valiente al frente de los ayuntamientos, gente que crea que las cosas, por complicadas que sean, pueden sacarse adelante”, afirmó. “El mar, la agricultura y el turismo son el futuro de Tazacorte y necesitamos personas que crean en ese futuro y que trabajen para alcanzarlo”.

Barreto reconoció, además, el trabajo de Mar Pérez y de Tatiana Rodríguez, concejalas del actual grupo de Gobierno, durante este “mandato tan duro”.

Sergio Rodríguez, candidato a la Presidencia del Cabildo, por su parte, también elogió el trabajo que ha desarrollado el grupo de CC en el Ayuntamiento de Tazacorte en “la situación más difícil por la que ha pasado el municipio” y la labor que, con David Ruiz a la cabeza, llevaron a cabo durante la erupción ayudando a los vecinos. “Los que vivimos la tragedia del volcán de primera mano sabíamos que quién estaba al pie del cañón afrontando la situación y ayudando a la gente era David”.

Rodríguez expresó, además, su reconocimiento “a estos hombres y mujeres que han decidido dar un paso adelante para sumarse al proyecto de David y trabajar por Tazacorte y por La Palma”.

Acompañan a David Ruiz en su candidatura al Ayuntamiento de Tazacorte: Lisi Sánchez Lorenzo, Julio César Santos Domínguez, José Oliver Martín González, Ana Micaela Quintero Hernández, David León Suárez, Ana Jasmina Ortega Acosta, Joel González González, Antonia María Rodríguez Fuentes, Edgar Enrique Barroso Córdoba.