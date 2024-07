¿Ampliación del Parque Natural de Cumbre Vieja? Sí, pero no

Primeramente, quiero agradecer al Cabildo Insular de La Palma el inicio de los trabajos para trazar el futuro tramo de la carretera LP-211; yo soy de los que se han alegrado al ver las imágenes de gran calidad publicadas por I Love The Word’, y eso que no soy afectado directo ni tengo propiedades en la zona.

Obviamente, seguro que, durante los últimos tres años, se ha podido hacer las cosas de otra manera, con mayor transparencia, con más participación, lo que se espera de una gestión y sociedad actual, del siglo XXI.

También es seguro que los trazados de las vías construidas sobres las lavas del volcán Tajogaite, aunque a mí me gusta llamarle Montaña de Las Plantas (por si se quiere ponerle una doble nomenclatura), no han contentado a todo el mundo, y menos a las personas a las que se les ha expropiado y aún no han recibido la compensación económica; seguramente no pase de enero de 2025 cuando todo el mundo tendrá su dinero, pues pese a lo ya sabido, en esta catástrofe, las administraciones públicas han respondido adecuadamente, y no seré yo quien reparta medallas, pues ya están todas repartidas, creo, pero hay que ser justo, la cuantía de dinero público destinado a la isla se traduce en que la gran mayoría de las personas han tenido una cobertura social mínima.

Vox populi es la controversia permanente entre diferentes colectivos y las administraciones públicas a la hora de ordenar el territorio, hablo ya en general en la isla, y que deben determinar el modelo socioeconómico y la preservación de los valores naturales y etnográficos.

Regresando a las Coladas de La Montaña de Las Plantas o Tajogaite, se debe saber que hay una propuesta del Gobierno de Canarias, publicada en diciembre del año pasado, en el Decreto-Ley de Medidas en Materia Territorial y Urbanística Para La Recuperación Económica y Social de la Isla de La Palma Tras la Erupción Volcánica de Cumbre Vieja, para ampliar el Parque Natural de Cumbre Vieja, asunto que me parece interesante, pero no en la extensión propuesta, pues es suficiente con que el límite de dicha propuesta quede en el linde entre los municipios de El Paso y Los Llanos de Aridane, y no trascienda a este último, pues condicionaría futuras acciones de reconstrucción de la zona u otros usos de la tierra, no olvidemos que ya hay suficientes conos volcánicos y coladas protegidas en la isla, y que la población también necesita de asentamientos, no queriendo decir con ello que no haya un equilibrio con dichos usos humanos.

Por tanto, aunque personalmente comprendo perfectamente los posicionamientos varios que se presentan con la ordenación territorial, desde los perfiles más conservacionistas que pedían “no tocar nada de inmediato” hasta los de muchas personas afectadas directamente, que pedían y piden, restituir “todo” y no proteger ni un metro cuadrado más; por ello, yo apelo a la mesura, sin olvidar el interés general ni el de las personas afectadas, que, en esta ocasión, fácilmente son compatibles.

Toca recordar que la ampliación de este espacio natural protegido debe implicar la contratación de mayor personal por parte del Cabildo, pues el ratio de agentes de medioambiente y otros profesionales para custodiar el territorio está por debajo de lo recomendado, un Cabildo que, algún día, aspira a gestionar el propio Parque Nacional de La Caldera de Taburiente.

*Alejandro Hernández Torres es técnico superior en Gestión y Organización de los Recursos Naturales y Paisajísticos y especialista en Agroecología, Soberanía Alimentaria, Ecología Urbana y Cooperación al Desarrollo Rural