¿Cómo vamos?: tenemos dos brotes activos en La Palma

Durante diciembre, en diferentes lugares del mundo, hemos podido observar múltiples aglomeraciones en las que casi nadie llevaba mascarilla. ¿No tendrá que ver el comportamiento social con el aumento de contagios como el registrado en Inglaterra? ¿El aumento de positivos en Inglaterra es debido a una “nueva cepa” más contagiosa? Si leemos lo que los expertos indican en GISAID: “…como se ha hecho evidente, estas pocas mutaciones del gen S (el de la espícula) y algunas deleciones se encuentran en múltiples contextos genómicos (diferentes clados en diferentes países) que pueden ser una indicación temprana de alguna ventaja potencial para estos virus, pero deben verificarse y no necesariamente significan un cambio, en severidad clínica o eficiencia de transmisión”.

Ha sido un error comunicativo que el gobierno británico haya explicado la nueva variante en la forma en que lo ha hecho. No hay que señalar ningún lugar, ni alarmar a la población porque no va a pasar nada diferente de lo que ya está pasando.

Es muy probable que esta cepa haya estado circulando por Europa casi a la vez que en Reino Unido desde hace meses y conforme se publiquen las secuencias de las nuevas variantes de este mes de diciembre lo veremos en GISAID. La variante tiene su importancia relativa, en la investigación del virus, porque posee 23 cambios que son muchos, pero a nivel de salud pública las medidas son las mismas, la gente tiene que tener el mismo cuidado y no va a cambiar nada.

Es el comportamiento social, el no usar mascarilla, el no mantener la distancia, el no lavarse las manos lo que provoca a partir de eventos de superpropagación que la epidemia avance. El virus aprovecha las oportunidades que le ofrecemos para expandirse entre nosotros.

Estos días en la isla tenemos dos brotes activos. El brote de Fuencaliente hoy miércoles 23 ha dado seis nuevos casos al realizar las PCR de control a los contactos que estaban en aislamiento. ¿Se imaginan que puede pasar si, en un hipotético caso, los contactos de un positivo no hacen estricto aislamiento? El otro brote, dado a conocer ayer, el de Gallegos, suma al acumulado 8 positivos de una “misma” familia, que según indican, ha sido causado por la entrada en la isla de una o varias personas asintomáticas procedentes de Tenerife. Gallegos es un barrio pequeño del norte de la isla con una población muy envejecida. Parece necesario testar a todo el barrio lo antes posible para cortar las posibles cadenas de transmisión, ya que, desde este barrio, la epidemia puede extenderse por el noreste de la isla debido a que los habitantes de la localidad se abastecen de los dos pueblos cercanos (Barlovento y San Andres y Sauces) y, sobre todo, porque es un barrio con muchas personas mayores.

Supongamos, por un momento, que los dos brotes se extienden o supongamos que durante las “celebraciones” navideñas de la Nochebuena y durante las de fin de año no respetamos las tres M (mascarilla, lavado de manos y distancias en metros) o incumplimos las tres C (evitar lugares concurridos, cerrados y de contactos) y aparecen nuevos brotes en los primeros días de enero ¿Diremos que una nueva variante del virus se extiende por La Palma?

En algunos países y regiones las “segundas olas” están siendo tremendas. Miles de infectados y centenares de fallecidos diarios. ¿Alguien quiere tener una ola grave en la isla? Tenerife, durante esta semana, registra dos días con una decena de muertos ¿Alguien quiere que Tenerife se convierta en un “nuevo Madrid” en “una nueva Lombardía”? Seguro que no.

Cuidarse y cuidar. Las vacunas están cerca y aunque hasta el próximo otoño no haya aproximadamente un 70% de la población vacunada, en seis o siete meses, podremos empezar a ver el control de la epidemia.