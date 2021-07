Hacia la deriva social con la competitividad

Como bien se había adelantado en diciembre de 2020 por parte de la Asociación de Discapacitados Físicos de La Palma (Adfilpa), las entidades del área social en la isla de La Palma tendríamos un año un tanto complicado, con la gran sorpresa de subvenciones de carácter competitivo por parte del Cabildo de La Palma para organizaciones que realicen proyectos de carácter social en la Isla para este año 2021. Adfilpa presenta su proyecto con la finalidad de favorecer unos servicios que permitan una mejora del bienestar físico social y mental de nuestros/as socios/as y sus familias, proyecto integral que abarca distintos servicios en las áreas de apoyo social, ocio y accesibilidad.

Adfilpa logra en su caso una puntuación de 74 puntos con el proyecto presentado donde se solicitaron 78.656,74 euros, y la pésima propuesta por parte del Cabildo Insular de La Palma de 53.716,57 euros. Una cantidad que para nada se corrobora con lo establecido inicialmente por esta propia institución en sus bases iniciales de dicha subvención, donde en la base número 10- Cuantía establece: “La cuantía de las ayudas estará en función de la disponibilidad presupuestaría y de la puntuación obtenida por los solicitantes…”.

No se entiende cómo hay entidades con puntuaciones inferiores que han obtenido el 100% de la subvención solicitada, cuando las propias bases de la convocatoria establecen que “una vez obtenida la puntuación resultante de la suma de los criterios de valoración, las entidades cuya puntuación global alcance los 100 puntos según criterios de valoración expuestos, podrán contar con el 100% de la financiación solicitada hasta el máximo crédito de la convocatoria”. ¿Dónde queda esa “competitividad” por la que se caracteriza la nueva subvención? En meras palabras y en el papel…

Para la asociación significa un grave y duro varapalo los resultados tan nefastos de dicha subvención pública, puesto que supone una diferencia brutal de aproximadamente menos 20.000 euros, un 30% menos con respecto a 17 años anteriores, cuando se venía recibiendo dicha subvención de forma nominativa. La cosa no queda ahí, puesto que en casi pleno mes de julio de 2021, los temas burocráticos de dicha subvención provocarán que la continuidad de nuestros servicios peligre, y que el ingreso de la misma se retrase aún más, cosa que en años anteriores no sucedía, puesto que dicha subvención estaba ingresada en el primer trimestre del año.

Añadido a esto, nos sentimos indefensos e indignados por no poder hacer nada ante la resolución propuesta por parte del Cabildo Insular de La Palma, pues ante la resolución de subvención se nos exige remitirles una aceptación de la misma, y se plantea la posibilidad de presentarles alegaciones, que no llevarían a ninguna parte, pues la aceptación implica asumir lo asignado, independientemente de las alegaciones presentadas que no supondrían cambio alguno.

Para Adfilpa, lo más importante es poder continuar prestando servicios de apoyo social a nuestros socios y sus familias y que, con el importe que se recibirá, afecte gravemente la continuidad del proyecto y sus servicios, siendo los peores desfavorecidos nuestros/as usuarios/as y sus familias. Nos desconcierta mucho, cómo en tiempos de Covid-19, cuando peor lo están pasando usuarios/as y familiares y entidades del área social, se promueve este tipo de subvenciones, y peor aún, cuando dicen ser competitivas, pero que finalmente, no se ve dicha competitividad por ningún lado. Desde el Gobierno de Canarias, inclusive, se está elaborando dentro de la legislación en materia de Servicios Sociales, los Conciertos Sociales, que prevé la garantía de financiación de proyectos sociales y el desarrollo de sus servicios a usuarios durante 2-3 años. ¿Por qué no se esperó a los Conciertos Sociales? Hubiese sido el bien común de todas las entidades sin duda alguna y de sus beneficiarios/as.