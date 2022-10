Y dicen que saben coser...

Reza así la canción popular que en su estribillo también nos canta eso de que “y dicen que saber bordar”.

Pero no es mi intención hablar de folclore en este artículo, aunque antes de seguir quiero aprovechar estas pocas líneas para recordar a un amigo que durante años fue el alma del folclore en el barrio de Las Manchas y me atrevería a decir que en toda la isla de La Palma, nuestro queridísimo Francisco Ventura, que tristemente ya no está entre nosotros.

Gracias a personas como Francisco el barrio de Las Manchas fue durante años un ejemplo de compromiso cultural. Un pequeño barrio que contaba con su propio equipo de lucha, grupo de teatro, coral y varias agrupaciones de música folclórica.

Pero hoy, un año después del volcán, poco queda de eso.

Las Manchas, como ya pasó en el 49, más pronto que tarde volverá a ser ese barrio que todos queremos y recordamos. Pero para ello necesitamos que los políticos, esos que hace un año se vanagloriaban y ponían medallas por hacer frente al volcán unidos, se comporten con la altura de miras y sentido común que se requieren.

Porque la verdad es que no lo hacen. Terminado el volcán y con elecciones próximas, la agenda ha cambiado. Y cosas de sentido común como mantener abierta la única vía de carretera que une el valle con el sur de la isla, no se cumplen. ¿Qué pasa si alguien sufre un infarto en Las Manchas durante la noche? ¿A alguien le importa? Parece que a don Mariano y demás este tipo de insignificancias no les afecta.

Ojalá los políticos de la isla dejaran de seguir cantándonos la misma canción y no tuviésemos que oír eso de que “hiciste unos calzoncillos con lo de alante patrás”. Porque en eso de hacer las cosas al revés, son unos auténticos cracks.

Ojalá abrieran de una vez por todas a tiempo completo la única conexión que puede revitalizar el barrio de Las Manchas a fecha de hoy. Ojalá, se dejen de especular en sus despachos y reactiven la carretera general LP-2 que unía y debe volver a unir el barrio de Las Manchas y el sur de la isla con Tajuya.