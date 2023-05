La Palma del posvolcán ante las elecciones del 28 de mayo

El próximo domingo 28 de mayo se celebrarán elecciones autonómicas, insulares y locales en toda Canarias. Los partidos políticos llevan tiempo preparando el terreno, aunque bien es verdad que en estos momentos todo se precipita, puesto que han aumentado los intentos de movilizar al electorado, los actos propagandísticos de diverso tipo, la presentación de candidaturas y el uso cada vez más masivo de las tecnologías de la información y la comunicación.

La Palma, afectada considerablemente por la erupción del Tajogaite (septiembre-diciembre de 2021), ha sido y es uno lugares donde más se ha puesto la mirada en el quehacer de los y las representantes políticos. El Valle de Aridane ha venido sufriendo una continua incertidumbre propiciada por los partidos políticos que se han repartido el poder en todos los niveles administrativos. Hablan de futuro, sin tener un futuro medianamente cierto, empezando por el propio monumento que se ha erigido en una rotonda ubicada en la entrada norte de la nueva vía que comunica las dos vertientes de las coladas. Por ironías de la vida, lo denominan como ‘La Puerta del Futuro’, y lo más grave, tratan de convertirlo en un símbolo de la recuperación de la ciudadanía palmera. Nada más lejos de la realidad, porque no ha existido un movimiento ciudadano y unánime que lo ampare. Lo único que ha sido claro es la mala gobernanza y la improvisación a través de una estrategia confusa y poco clara en sus actuaciones; creando un universo kafkiano, que ha llenado de incertidumbre a todos y todas. Incongruencias por doquier, a poco que uno se fije bien, como la producida entre las imágenes que se detallan a continuación: se establece una zona condicionada al enfriamiento de la lava en el borrador del Decreto Ley de Recuperación de la Normalidad Residencial en la Isla de La Palma, que debería necesariamente de prolongarse en el espacio, si nos atenemos a la estimación de enfriamiento del involcan.

El periodo tiempo que se ha sucedido a la finalización del volcán ha sacado a relucir continuamente las debilidades de ciertos gobernantes y gobernantas para asumir las medidas más adecuadas a la magnitud de la catástrofe en cuestión. La naturaleza ha sido un blanco perfecto para descargar la responsabilidad. Con una continua improvisación de soluciones para escapar de la terrible situación, con postergaciones infinitas y unas autoridades incomprensiblemente inaccesibles. Lo mismo que vaticinaba el genial autor checo Franz Kafka para el hombre y la mujer moderna, en una de sus obras más emblemáticas, El proceso. Con una ausencia manifiesta de hechos o eventos que clarifiquen la incongruencia de la situación vivida.

El discurso político que va surgiendo, salvo excepciones más que notables, no ha sabido, no ha querido entrar al trapo; tirando por el camino de en medio, de una manera interesadamente sutil. Los videos promocionales y la parafernalia de turno no muestran soluciones, no entran al quid de la cuestión. Son desconcertadamente vacíos, ausentes de propuestas sensatas. Algunos y algunas, que han gobernado, se consideran como la única alternativa, sin más, fagocitando la esperanza de cambio que pueden proponer otros. Sin entrar ni siquiera a considerar sus propuestas. Así de orgullosos somos muchas veces en esta Isla.

Para empezar a cambiar las tornas tiene que haber una comunicación bidireccional. Los afectados y afectadas tienen que participar directamente en todas aquellas cuestiones que les afecten. Con un organismo operativo y verdadero, no con engañifas como Revivir el Valle. Tienen que ser los protagonistas de la nueva configuración territorial, determinando los usos de suelo, por consiguiente. Si nos fijamos en el caso del nuevo borrador de decreto agrícola, observamos que se protege una gran superficie sin contar con estudios precisos y la anuencia de sus propietarios. Es evidente que se tiene que permitir la adhesión o no a la concentración parcelaria, la sorriba de la superficie original de su finca o la justa indemnización por dicha superficie. Hay que tener acceso también a todos los estudios técnicos que con detalle propongan la protección de tal o cual territorio. A un estudio y seguimiento congruente para el caso de Puerto Naos y La Bombilla, donde se pueden aplicar soluciones innovadoras y viables que desbloqueen la situación. No podemos tampoco permitir las imposiciones de carácter sibilino, como la debida a la situación creada con las casas-contenedor en el municipio de Los Llanos de Aridane; una solución habitacional indigna tras muchos meses de finalizada la erupción. Producto de una Corporación Local que ha optado por permitir en su territorio una de las fórmulas más sencillas y menos estudiadas de todas las posibles, no facilitando viviendas de calidad para su uso temporal, que puedan incluso permutarse por las propiedades perdidas, o aprovecharse convenientemente para otras utilidades futuras tras su función inicial.

Ricardo Martín Díaz, número 3 de la lista de MAE (Movimiento Alternativo Electoral) al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane