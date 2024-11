Reeditada la Ruta del Bastón ‘Jaime Hernández Concepción’

No nos cabe la menor duda que esta emblemática ruta atrae a mucha gente. Este fin de semana pasado, miembros del equipo ‘Travesías Canarias’, pertenecientes al Club de Caminantes de Las Breñas, han reeditado con éxito la conocida Ruta del Bastón, por donde se desarrolla la Ruta de los Volcanes y la también la prueba internacional de Transvulcania.

Después de un primer intento el 19 de julio en que hubo que suspender la marcha por haberse declarado alerta amarilla por el fuerte calor reinante con peligro de incendios, este pasado viernes día 8 se dispusieron a conmemorar la gesta que en su momento realizaron algunos componentes del histórico Grupo Montañero de La Palma en verano de 1968, quienes diseñaron y ejecutaron la ya tradicional ruta, dándole ese nombre por su forma sobre el mapa.

Con un recorrido de 69 kilómetros, partiendo del Faro de Fuencaliente a las 18:10 horas y ascendiendo por el GR131 hasta el Roque de Los Muchachos, lograron terminar el recorrido el sábado 9 en el Puerto de Tazacorte a las 21:30 cinco de los seis participantes. Su objetivo era realizarlo en 24 horas, tal como se habían marcado, pero no ha sido posible por las condiciones del terreno en la bajada desde la cumbre más alta hasta El Time, haciéndolo en 27 horas y media debido principalmente a las condiciones del sendero de bajada desde el Pico Palmero. El camino está prácticamente destrozado casi desde el principio, por dos factores principales: primero el incendio que partió desde Puntagorda y llegó hasta el interior de La Caldera de Taburiente, quemando todo rastro de vegetación del suelo, codesales, pinares, etc., y segundo, el consiguiente derrubio ocasionado por las recientes lluvias de hace tres semanas que ha arrastrado la tierra y piedras del sendero, dejando escalones de considerable altura y destrozando las paredes del sendero en toda la bajada, lo que dificultaba el tránsito especialmente al oscurecer.

En este sentido, el Cabildo debe acometer unas obras importantísimas si se quiere convocar el próximo año la carrera Transvulcania. Pero, a nuestro entender, debe impedirse de forma contundente, y de una vez por todas, el tránsito del ciclismo de bajada, el enduro, por esa ruta emblemática cuya práctica machaca el firme y facilita que las lluvias causen la posterior erosión del terreno. No nos cansamos de denunciarlo y advertirlo a la Consejería de Medio Ambiente: no todo vale en esta isla declarada Reserva de la Biosfera. La práctica del ciclismo de montaña no nos conviene, solo beneficia a unas pocas empresas que se meten por nuestros montes y bosques y destrozan nuestro mejor patrimonio por el simple hecho de vender aventura por naturaleza a una clientela principalmente foránea.

En cuanto a esta nueva edición de la prueba, 56 años después, debemos señalar que la realizada en 1968 era de menor recorrido, pues partía desde Los Canarios y finalizaba en el Mirador del Restaurante del Time, a pie de carretera. Se organizó así para facilitar el regreso en guagua desde allí hasta Santa Cruz de La Palma puesto que los horarios de esa época eran otros y no había enlace con tiempo suficiente para que pudieran terminarla en el Puerto de Tazacorte, con lo cual el recorrido era sensiblemente más corto. Además, debe tenerse en cuenta que los caminos de antes eran menos transitados y con otras dificultades añadidas, sin marcas y con cierta improvisación.

De cualquier manera, con esta nueva gesta, nuestra pretensión es que se reconozca a aquellos montañeros que en su día diseñaron y realizaron la ruta, a la que algunos antiguos miembros del citado Grupo Montañero de La Palma pretenden conseguir que el Cabildo Insular reconozca ese mérito y aprueben la iniciativa, que lleva en curso más de un año, a fin de que el sendero se ponga el nombre a uno de los mayores protagonistas: Jaime Hernández Concepción, un montañero ejemplar.

Ahora, los montañeros que lograron terminarla fueron: Custodio Rodríguez Martín (Lanzarote) José Manuel Chávez Martín y Ernesto Pérez Rodríguez (Breña Alta), Juan Manuel González González (El Paso) y Néstor Paz Martín (Los Llanos de Aridane), mientras que Jorge Catargin se tuvo que retirar por problemas en la rodilla. Se contó con el apoyo en todo momento de tres compañeros más en dos puntos de avituallamiento: Refugio del Pilar y Los Andenes.

Como manifestó Néstor Paz, uno de los que la acabaron: “Hemos contribuido a rememorarla y disfrutarla esta ruta al completo”. Bien es verdad que lo dice de forma anecdótica porque es de una dureza considerable por la distancia, las condiciones y el esfuerzo de toda la noche sin dormir. A todos ellos les damos nuestras felicitaciones. Dejamos aquí algunas de las imágenes, cuya colección completa pueden conseguir en el muro de Caminantes de Las Breñas.